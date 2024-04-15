Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про їхню доньку-провидицю arrow

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про їхню доньку-провидицю

15 квітня 2024 12:45
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про їхню доньку-провидицю
Інна Мірошниченко з донькою. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна часто радує фоловерів подробицями виховання їхніх дітей. Цього разу жінка розповіла, чого навчилася сама у доньки.

Про це стало відомо з Instagram Інни.

Читайте також:

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про характер доньки

За словами жінки, спочатку дівчинці планували дати ім'я Соломія ("спокійна", "мирна"). Інна розповіла, що в останній момент скоротили до Мія ("непокірна", "вперта"). І перші роки життя вона такою і була.

 

Інна Мірошниченко з донькою. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Інна Мірошниченко з донькою. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"А зараз це мій вчитель. Моя подруга. Провидиця. Інколи Мія каже ствердно про речі з майбутнього, ніби вони вже сталися. І вони стаються. І вона не дивується. Бо знала.Я вже теж не дивуюсь, просто прислухаюсь до неї. Діти — це дорослі в маленьких тілах.Часто глибокі, мудрі, щедрі. Вони приймають всі прояви цього світу без осуду. А з цікавістю. Нам би не зіпсувати їх. Не зламати їхньої чистоти своїм спаплюженим баченням правильного і неправильного. Нам би вчитися у них любити безумовно, вірити в дива і цінувати добро", — коментує Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка раніше також поділилася думками стосовно того, як сприймають гостей у дитячих будинках їхні вихованці. За словами жінки, це дуже болючий досвід для малюка. 

Інна та Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: Мію, Марка та Марселя. Останнього всиновили минулого року. На початку року подружжя розпочали підготовки до усиновлення ще однієї дитини, хоча раніше Інна розповідала, що система дуже уповільнює цей процес. Днями жінка поділилася відео з поїздки на курси всиновлювачів.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко привітала чоловіка з річницею. А раніше дружина Тімура Мірошниченко подякувала Наталії Могилевській. 

українські зірки
зіркова пара
Тімур Мірошниченко
Інна Мірошниченко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем