Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про їхню доньку-провидицю

Інна Мірошниченко з донькою. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна часто радує фоловерів подробицями виховання їхніх дітей. Цього разу жінка розповіла, чого навчилася сама у доньки.

Про це стало відомо з Instagram Інни.

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За словами жінки, спочатку дівчинці планували дати ім'я Соломія ("спокійна", "мирна"). Інна розповіла, що в останній момент скоротили до Мія ("непокірна", "вперта"). І перші роки життя вона такою і була.

Інна Мірошниченко з донькою. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"А зараз це мій вчитель. Моя подруга. Провидиця. Інколи Мія каже ствердно про речі з майбутнього, ніби вони вже сталися. І вони стаються. І вона не дивується. Бо знала.Я вже теж не дивуюсь, просто прислухаюсь до неї. Діти — це дорослі в маленьких тілах.Часто глибокі, мудрі, щедрі. Вони приймають всі прояви цього світу без осуду. А з цікавістю. Нам би не зіпсувати їх. Не зламати їхньої чистоти своїм спаплюженим баченням правильного і неправильного. Нам би вчитися у них любити безумовно, вірити в дива і цінувати добро", — коментує Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка раніше також поділилася думками стосовно того, як сприймають гостей у дитячих будинках їхні вихованці. За словами жінки, це дуже болючий досвід для малюка.

Інна та Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: Мію, Марка та Марселя. Останнього всиновили минулого року. На початку року подружжя розпочали підготовки до усиновлення ще однієї дитини, хоча раніше Інна розповідала, що система дуже уповільнює цей процес. Днями жінка поділилася відео з поїздки на курси всиновлювачів.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко привітала чоловіка з річницею. А раніше дружина Тімура Мірошниченко подякувала Наталії Могилевській.