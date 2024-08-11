На концерте Тейлор Свифт планировали порезать зрителей ножами и мачете.

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: instagram/taylorswift

Террорист, желавший устроить теракт на концерте Тейлор Свифт, рассказал о своих намерениях. Он хотел въехать в толпу фанатов и напасть на людей с ножами.



Об этом пишет BILD.

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19-летний австриец с северомакедонскими корнями Берат А. хранил оружие у себя дома. Полиция нашла у него охотничьи ножи, мачете, взрывчатку, детонаторы, оружие, 21 000 евро фальшивых денег и вещества, похожие на анаболические стероиды.

Австрийские следователи выяснили, что он в течение нескольких недель менял свою внешность, чтобы походить на террористов "Исламского государства". К примеру, отрастил густую бороду.

Террорист, планировавший убийства на концерте Тейлор Свифт. Фото: BILD

Берат А. присягнул на верность Исламскому государству 7 июля и опубликовал заявление об этом в Telegram. Когда он уволился с работы с завода в Тернице, то сообщил бывшим работодателям, что у него "большие планы". Перед увольнением он имел доступ в лабораторию предприятия. Среди них могли быть и химикаты, которые он мог использовать для создания бомбы.

По данным следствия, Берат А. просматривал пропагандистские ролики террористических организаций и изучал инструкции по изготовлению бомб. Он планировал убить как можно больше "неверных". Однако для этого не собирался заходить на сам стадион, где должна выступить Тейлор Свифт, а хотел устроить теракт перед входом на запад.

Он хотел напасть на людей с мачете, ножами и бомбой, которую уже изготовил. Чтобы обеспечить себе доступ к стадиону, мужчина хранил у себя дома фальшивую "мигалку" и сирену. Он собирался представиться полицейским, въехать в фанатов на автомобиле, а затем наносить удар оружием, а затем взорвать бомбу.

Напомним, певица отменила концерты в Австрии, когда узнала о планировании теракта. Также полиция арестовала двух организаторов теракта.