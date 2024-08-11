На концерті Тейлор Свіфт планували порізати глядачів ножами та мачете — деталі

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram/taylorswift

Терорист, який хотів влаштувати теракт на концерті Тейлор Свіфт, розповів про свої наміри. Він хотів в'їхати в натовп фанатів та напасти на людей з ножами.



Про це пише BILD.

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19-річний австрієць з північномакедонським корінням Берат А. зберігав зброю у себе вдома. Поліція знайшла у нього мисливські ножі, мачете, вибухівку, детонатори, зброю, 21 000 євро фальшивих грошей та речовини, схожі на анаболічні стероїди.

Австрійські слідчі з'ясували, що він протягом кількох тижнів змінював свою зовнішність, щоб бути схожим на терористів "Ісламської держави". Наприклад, відростив густу бороду.

Терорист, який планував вбивства на концерті Тейлор Свіфт. Фото: BILD

Берат А. присягнув на вірність "Ісламській державі" 7 липня та опублікував заяву про це в Telegram. Коли він звільнився з роботи з заводу в Терниці, то повідомив колишнім роботодавцям, що в нього "великі плани". Перед звільненням він мав доступ до лабораторії підприємства. Серед яких могли бути та хімікати, які він міг використати для створення бомби.

За даними слідства, Берат А. переглядав пропагандистські ролики терористичних організацій та вивчав інструкції з виготовлення бомб. Він планував вбити, як можна більше "невірних". Однак, для цього не збирався заходити на сам стадіон, де мала б виступити Тейлор Свіфт, а хотів влаштувати теракт перед входом на захід.

Він хотів напасти на людей з мачете, ножами й бомбою, яку вже виготовив. Щоб забезпечити собі доступ до стадіону, чоловік зберігав в себе вдома фальшиву "мигалку" і сирену. Він збирався представитися поліцейським, в'їхати в фанатів на автівці, а потім завдавати удару зброєю, а далі підірвати бомбу.

Нагадаємо, співачка скасувала концерти в Австрії, коли дізналась про планування теракту. Також поліція заарештувала двох організаторів теракту.