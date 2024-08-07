На концерте Тейлор Свифт планировали устроить теракт.

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: instagram/taylorswift

Группа лиц хотела организовать теракт на шоу Тейлор Свифт в Вене. Полиция арестовала двоих мужчин, но еще троих продолжают разыскивать.

Об этом узнали журналисты TMZ.

Читайте также:

Арестовали двоих мужчин, которые хотели сорвать концерт Тейлор Свифт

Полиция задержала двух граждан Австрии, якобы планировавших теракт на шоу Тейлор Свифт в столице. Одному из них — 19 лет. В его доме обнаружили химические, взрывоопасные вещества. В настоящее время местные власти выясняют, могли ли они использоваться для изготовления бомбы. Также стало известно, что молодой человек в интернете писал о присяге на верность Исламскому государству.

На шоу Тейлор Свифт хотели устроить теракт. Фото: instagram/taylorswift

Полиция сообщила о возможной угрозе команде певицы. Организаторы концерта планировали собрать 85 тысяч фанатов звезды. Поэтому правоохранители будут работать в состоянии повышенной готовности. Команда звезды ситуацию пока не комментирует. Предварительно были запланированы три концерта.

Полиция едва спасла шоу Тейлор Свифт от теракта. Фото: instagram/taylorswift

Однако, это уже не первый акт насилия на концертах Тейлор Свифт. Недавно арестовали 17-летнего парня Аксель Рудакубана, устроившего бойню во время танцев, посвященных творчеству певицы. Тогда он убил троих детей — 6, 7 и 9 лет. Певица тогда выразила соболезнования семьям погибших. Также 40 тысяч фанатов посетили концерты Тейлор Свифт бесплатно.