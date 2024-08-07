На концерте Тейлор Свифт планировали устроить теракт.

Террористы планировали сорвать концерт Тейлор Свифт в Австрии
Группа лиц хотела организовать теракт на шоу Тейлор Свифт в Вене. Полиция арестовала двоих мужчин, но еще троих продолжают разыскивать.
Об этом узнали журналисты TMZ.
Арестовали двоих мужчин, которые хотели сорвать концерт Тейлор Свифт
Полиция задержала двух граждан Австрии, якобы планировавших теракт на шоу Тейлор Свифт в столице. Одному из них — 19 лет. В его доме обнаружили химические, взрывоопасные вещества. В настоящее время местные власти выясняют, могли ли они использоваться для изготовления бомбы. Также стало известно, что молодой человек в интернете писал о присяге на верность Исламскому государству.
Полиция сообщила о возможной угрозе команде певицы. Организаторы концерта планировали собрать 85 тысяч фанатов звезды. Поэтому правоохранители будут работать в состоянии повышенной готовности. Команда звезды ситуацию пока не комментирует. Предварительно были запланированы три концерта.
Однако, это уже не первый акт насилия на концертах Тейлор Свифт. Недавно арестовали 17-летнего парня Аксель Рудакубана, устроившего бойню во время танцев, посвященных творчеству певицы. Тогда он убил троих детей — 6, 7 и 9 лет. Певица тогда выразила соболезнования семьям погибших. Также 40 тысяч фанатов посетили концерты Тейлор Свифт бесплатно.
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