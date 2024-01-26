Тильда Суинтон и Джулианн Мур снимутся в первом англоязычном фильме Альмодовара

Актрисы Тильда Суинтон, Джулианн Мур и режиссер Педро Альмодовар. Фото: Instagram/juliannemoore

Британская актриса Тильда Суинтон и американская звезда Джулианн Мур снимутся в новом фильме испанского режиссера Педро Альмодовара. Для знаменитостей это станет первой совместной работой.

Об этом сообщает издание People.

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Новый фильм Педро Альмодовара

Лауреат двух премий "Оскар" приступил к работе над своим первым полнометражным фильмом на английском языке. Проект получил название "Комната по соседству" (The Room Next Door). Сюжет будущей картины построен на дружбе трех женщин. Двух из них и сыграют Суинтон с Мур.

Последняя опубликовала в своем Instagram фото с подготовки к съемкам. Интересный факт — Тильда и Мур сверстники. Обе родились в 1960 году с разницей в один месяц. Старшая именно Суинтон.

Сами съемки фильма начнутся уже этой весной. Основные локации будут в Нью-Йорке (США) и Мадриде (Испания).

"Комната по соседству" — новый проект Альмодовара после прошлогоднего короткометражного фильма "Странный образ жизни" и полнометражного фильма "Параллельные матери" 2021-го, получившего номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль для Пенелопы Крус. 74-летний Альмодовар также выступил сценаристом обоих фильмов.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на этой неделе. Также мы рассказывали про возмущение знаменитостей, что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на премию "Оскар" за фильм "Барби".