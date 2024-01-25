Новинка від Люка Бессона та хроніки війни Судного дня в Ізраїлі — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Ґолда". Фото: Peak

Цього тижня в кінопрокат вийшли вісім нових фільмів. Серед них, зокрема, французький бойовик "Догмен" режисера Люка Бессона та американська мелодрама "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Свіні в головній ролі.

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Догмен

Поштовхом до створення історії стала газетна стаття про дитинку, яку батьки тримали в клітці. Прем'єрний показ стрічки Люка Бессона відбувся у рамках Венеціанського кінофестивалю. За сюжетом, Дуглас розповідає психологу історію свого життя. Починає з дитинства, де фанатичний та жорстокий батько навмисне закрив його у клітці з розлюченими голодними псами. Це було покаранням за те, що хлопчик таємно годував тварин.

Бійцівські собаки мали бути голодними і батько за цим ретельно стежив. Попри трагічне дитинство, Дуглас вважає собак найкращими створіннями у світі.

Люблю тебе ненавидіти

Бен та Бі не бачились з часів навчання в коледжі. Вони завжди недолюблювали одне одного та з роками ця взаємна неприязнь лише зміцнилась. Наближається день весілля їхніх спільних друзів. Для всіх буде краще, якщо на цих кілька днів Бі та Бен стануть в очах усіх довкола парою. Такий варіант розвитку подій влаштовує навіть їх самих, попри усю огиду та відразу.

Ґолда

Військова біографічна драма заснована на реальних подіях. Події фільму розгортаються впродовж кількох тижнів з 6 жовтня 1973 року. Саме тоді, у свято Йом-Кіпур, розпочався збройний конфлікт, що увійшов у історію як Війна Судного дня. Добре підготовані та озброєні війська Єгипту та Сирії атакували Ізраїль з різних боків.

Ключову роль у діях Ізраїлю відігравала тогочасна прем’єр-міністерка Ґолда Меїр. В неї на знімальному майданчику перевтілилась титулована британська акторка Гелен Міррен.

Як там Катя?

Українська драма є дебютною повнометражною роботою Крістіни Тинькевич. Стрічка отримала дві нагороди міжнародного кінофестивалю у швейцарському Локарно. За сюжетом, лікарка швидкої допомоги Аня сама виховує 12-річну доньку Катю. Втім, дівчинку збила машина. Адвокати водія пропонують чималі гроші, бажаючи, аби справа не дійшла до суду.

Реінкарнація. Привид з минулого

За сюжетом драматичного фільму жахів Сара сама виховує семирічну доньку Мію. Нещодавно помер Сарин батько і дівчинка болісно переживає втрату дідуся. Тим часом матір Сари з кожним днем усе сильніше втрачає пам'ять. На додачу до усіх тривог та переживань, Мія починає дивно поводитись.

Сісі і я

Графиня Ірма подорожувує зі знаменитою Сісі. Та стане її подругою і без тями закохається в монархиню. Цей безтурботний час міг би тривати вічно, якби Сісі не була імператрицею. І хоча жінки чинять опір ворожому світові, зрештою в них лишається тільки один фатальний шлях, який назавжди зв’яже їх обох.

Супер алібі 2

Грег разом з друзями мали колись дуже успішний бізнес. Вони забезпечували алібі своїм клієнтам, рятуючи зрадників від ревнощів. Зрештою агентство з надання алібі розвалилося. Але тепер Грег одружується і не хоче, щоб нові родичі дізналися про батьків нареченого. Його матір знімалась в фільмах для дорослих, а батько — шахрай.

Історія Тіто та Вінні

Коли з неба почав безупинно лити сильний дощ, мишенята Тіто та Вінні бачили тільки один порятунок. Чоловік на ім’я Ной будував неподалік величезний корабель. Потрапити на нього могли усі тварини світу, однак лише по одній особі чоловічої та жіночої статі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали про номінантів на премію "Оскар-2024".