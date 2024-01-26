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Тільда Свінтон та Джуліанн Мур знімуться в першому англомовному фільмі Альмодовара

26 січня 2024 05:44
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Стас Кожушко
Редактор
Тільда Свінтон та Джуліанн Мур знімуться в першому англомовному фільмі Альмодовара
Акторки Тільда Свінтон, Джуліанн Мур та режисер Педро Альмодовар. Фото: Instagram/juliannemoore
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британська акторка Тільда Свінтон та американська зірка Джуліанн Мур знімуться в новому фільмі іспанського режисера Педро Альмодовара. Для знаменитостей це стане першою спільною роботою. 

Про це повідомляє видання People.

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Новий фільм Педро Альмодовара

Лауреат двох премій "Оскар" розпочав роботу над своїм першим повнометражним фільмом англійською мовою. Проєкт отримав назву "Кімната по сусідству" (The Room Next Door). Сюжет майбутньої стрічки побудований на дружбі трьох жінок. Двох з них і зіграють Свінтон з Мур. 

Остання опублікувала у своєму Instagram фото з підготовки до зйомок. Цікавий факт — Тільда та Мур однолітки. Обидві народились 1960 року з різницею в один місяць. Старшою є саме Свінтон. 

Самі зйомки фільму розпочнуться вже цієї весни. Основні локації будуть в Нью-Йорку (США) та Мадриді (Іспанія).

"Кімната по сусідству" — новий проєкт Альмодовара після торішнього короткометражного фільму "Дивний спосіб життя" та повнометражного фільму "Паралельні матері" 2021-го, який отримав номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль для Пенелопи Крус. 74-річний Альмодовар також виступив сценаристом обох фільмів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат цього тижня. Також ми розповідали про обурення знаменитостей, що Марго Роббі та Грету Гервіг не номінували на премію "Оскар" за фільм "Барбі".

кіно
Іспанія
Голлівуд
актори

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