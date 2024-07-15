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Тело как ударило током — Леся Никитюк в крошечном бикини засветила стальной пресс под водопадом

15 июля 2024 16:51
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Леся Никитюк показалась под водопадом.
Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в сильную жару охлаждается под ледяным водопадом в Хмельницкой области. Звезда призналась, что он обладает магическими свойствами для нее.

Фотографиями отдыха она поделилась на своей странице Instagram.

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Телеведущая отправилась вместе с мамой на отдых. Она насладилась видами и интересными местами в Хмельницкой области. Девушка посетила Малиевецкий водопад, в который она решилась окунуться. Никитюк призналась, что испытала какое-то магическое действие от его ледяной воды.

Звезда показалась поклонникам в крохотном купальнике, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

"Признаюсь. Когда стала под водопад...мое тело будто током прошло...вода холодная...бьет душ шарко. Потом меня резко бросило в сон. За два часа я почувствовала прилив светлой энергии, из глаз пошли слезы. Как-то очень хорошо стало на душе", — поделилась ведущая.

Тело как ударило током — Леся Никитюк в крошечном бикини покупалась под холодным водопадом - фото 1
Украинская телеведущая Леся Никитюк на отдыхе. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Тело как ударило током — Леся Никитюк в крошечном бикини покупалась под холодным водопадом - фото 2
Украинская телеведущая Леся Никитюк под водопадом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, Леся Никитюк показала, какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая показала закулисье съемок шоу "Хто зверху?".

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