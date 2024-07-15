Леся Никитюк показалась под водопадом.

Тело как ударило током — Леся Никитюк в крошечном бикини засветила стальной пресс под водопадом
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в сильную жару охлаждается под ледяным водопадом в Хмельницкой области. Звезда призналась, что он обладает магическими свойствами для нее.
Фотографиями отдыха она поделилась на своей странице Instagram.
Никитюк поделилась фото по отдыху
Телеведущая отправилась вместе с мамой на отдых. Она насладилась видами и интересными местами в Хмельницкой области. Девушка посетила Малиевецкий водопад, в который она решилась окунуться. Никитюк призналась, что испытала какое-то магическое действие от его ледяной воды.
Звезда показалась поклонникам в крохотном купальнике, который удачно подчеркнул ее стройную фигуру.
"Признаюсь. Когда стала под водопад...мое тело будто током прошло...вода холодная...бьет душ шарко. Потом меня резко бросило в сон. За два часа я почувствовала прилив светлой энергии, из глаз пошли слезы. Как-то очень хорошо стало на душе", — поделилась ведущая.
Напомним, Леся Никитюк показала, какие специальные массажи и процедуры делает для борьбы с целлюлитом. А также ведущая показала закулисье съемок шоу "Хто зверху?".
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