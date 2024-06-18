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Леся Нікітюк показала залаштунки зйомок шоу "Хто зверху?"

18 червня 2024 10:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Телеведуча Леся Нікітюк на шоу Хто зверху — закулісся популярного шоу
Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася із шанувальниками своїми буднями. Зірка показала, як проходить знімальний процес популярного в Україні шоу "Хто зверху?".

Відео зірка поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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Зйомки шоу "Хто зверху?"

Телеведуча показала підписникам, як проходить її звичний день на зйомках популярного шоу. Ведуча вирушає на знімальний майданчик із рушником на голові о сьомій ранку.

Нікітюк познайомила українців зі своїм гримером та стилістом по зачісках. Ведуча п'є ранкову каву і потім їй наносять макіяж та вкладають волосся.

Зірка поділилася, що за один день вони знімають по два випуски, і тому її робочий день зазвичай становить близько десяти годин. Нікітюк зізналася, що тижнями живе на знімальному майданчику.

Шанувальники зірки здивовані тим, що бути зірковою телеведучою — це насправді важко. Користувачі соцмережі вдячні Нікітюк за те, що вона дала можливість їм поринути у залаштунки зйомок популярного шоу.

"Ого, дякую за цю другу сторону, тепер знаю, наскільки все складно, але це не перешкоджає вам бути в прекрасному настрої на майданчику".

"Дуже цікаво дивитись що ж там робиться за кадром".

"Яка у вас цікава професія".

"Дякую що поділилися закадровим життям".

Леся Нікітюк показала, як знімають "Хто зверху"
Коментарі під публікацією Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча похизувалася стрункими ніжками в обтислому міні.

українські зірки
шоу
Леся Нікітюк
зйомки
"Хто зверху?"

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