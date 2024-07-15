Леся Нікітюк показалася під водоспадом — фото

Тіло наче вдарило током — Леся Нікітюк у крихітному бікіні засвітила стальний прес під водоспадом
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк у сильну спеку охолоджується під льодяним водоспадом на Хмельниччині. Зірка зізналася, що він для неї має магічні властивості.
Світлинами з відпочинку вона поділилася на своїй сторінці Instagram.
Нікітюк поділилася фото з відпочинку
Телеведуча вирушила разом із мамою на відпочинок. Вона насолодилася краєвидами та цікавими місцями Хмельниччини. Дівчина відвідала Малієвецький водоспад, у який вона наважилася зануритися. Нікітюк зізналася, що відчула якусь магічну дію його льодяної води.
Зірка показалася шанувальникам у крихітному купальнику, який вдало підкреслив її струнку фігуру.
"Зізнаюсь. Коли стала під водоспад.. моє тіло наче током пройшло...вода холодна...б'є душ шарко. Потім мене різко кинуло у сон. За дві години я відчула прилив світлої енергії, з очей пішли сльози...Якось дуже добре стало на душі", — поділилася ведуча.
Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча показала залаштунки зйомок шоу "Хто зверху?".
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