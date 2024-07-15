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Тіло наче вдарило током — Леся Нікітюк у крихітному бікіні засвітила стальний прес під водоспадом

15 липня 2024 16:51
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Леся Нікітюк показалася під водоспадом — фото
Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк у сильну спеку охолоджується під льодяним водоспадом на Хмельниччині. Зірка зізналася, що він для неї має магічні властивості.

Світлинами з відпочинку вона поділилася на своїй сторінці Instagram.

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Телеведуча вирушила разом із мамою на відпочинок.  Вона насолодилася краєвидами та цікавими місцями Хмельниччини. Дівчина відвідала Малієвецький водоспад, у який вона наважилася зануритися. Нікітюк зізналася, що відчула якусь магічну дію його льодяної води.

Зірка показалася шанувальникам у крихітному купальнику, який вдало підкреслив її струнку фігуру.

"Зізнаюсь. Коли стала під водоспад.. моє тіло наче током пройшло...вода холодна...б'є душ шарко. Потім мене різко кинуло у сон. За дві години я відчула прилив світлої енергії, з очей пішли сльози...Якось дуже добре стало на душі", — поділилася ведуча.

Тіло наче вдарило током — Леся Нікітюк у крихітному бікіні покупалася під холодним водоспадом - фото 1
Українська телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Тіло наче вдарило током — Леся Нікітюк у крихітному бікіні покупалася під холодним водоспадом - фото 2
Українська телеведуча Леся Нікітюк під водоспадом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча показала залаштунки зйомок шоу "Хто зверху?".

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