Леся Нікітюк показалася під водоспадом — фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк у сильну спеку охолоджується під льодяним водоспадом на Хмельниччині. Зірка зізналася, що він для неї має магічні властивості.

Світлинами з відпочинку вона поділилася на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Нікітюк поділилася фото з відпочинку

Телеведуча вирушила разом із мамою на відпочинок. Вона насолодилася краєвидами та цікавими місцями Хмельниччини. Дівчина відвідала Малієвецький водоспад, у який вона наважилася зануритися. Нікітюк зізналася, що відчула якусь магічну дію його льодяної води.

Зірка показалася шанувальникам у крихітному купальнику, який вдало підкреслив її струнку фігуру.

"Зізнаюсь. Коли стала під водоспад.. моє тіло наче током пройшло...вода холодна...б'є душ шарко. Потім мене різко кинуло у сон. За дві години я відчула прилив світлої енергії, з очей пішли сльози...Якось дуже добре стало на душі", — поділилася ведуча.

Українська телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Українська телеведуча Леся Нікітюк під водоспадом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала, які спеціальні масажі та процедури робить для боротьби з целюлітом. А також ведуча показала залаштунки зйомок шоу "Хто зверху?".