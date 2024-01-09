Тимур Мирошниченко заболел — что произошло
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко вышел в сториз и шокировал подписчиков. Он, вероятно, простудил глаз.
Об этом звезда рассказал в instagram.
Тимур Мирошниченко имеет проблемы с глазом
Известный телеведущий Тимур Мирошниченко вышел в сториз с эмоджи повязкой пирата. Он намекнул, что у него случилась какая-то проблема с глазом, и предложил подписчиков отгадать.
Поклонники высказывали разные гипотезы — ячмень, дети ударили актера, новый имидж и другие версии. Позже Тимур показал фото своего лица.
Вероятно, у звезды ячмень, однако сам он точного диагноза не озвучил. Выглядит глаз телеведущего болезненно.
Ранее жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей.
Напомним, что Инна Мирошниченко была против отношений с Тимуром.
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