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Тимур Мирошниченко заболел — что произошло

9 января 2024 18:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тимур Мирошниченко заболел — что произошло
Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко вышел в сториз и шокировал подписчиков. Он, вероятно, простудил глаз. 

Об этом звезда рассказал в instagram.

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Тимур Мирошниченко имеет проблемы с глазом

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко вышел в сториз с эмоджи повязкой пирата. Он намекнул, что у него случилась какая-то проблема с глазом, и предложил подписчиков отгадать.

Поклонники высказывали разные гипотезы — ячмень, дети ударили актера, новый имидж и другие версии. Позже Тимур показал фото своего лица.

Вероятно, у звезды ячмень, однако сам он точного диагноза не озвучил. Выглядит глаз телеведущего болезненно.

Сторез Тимура Мирошниченко
Сториз Тимура Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Сторез Тимура Мирошниченко
Сториз Тимура Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Ранее жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей.

Напомним, что Инна Мирошниченко была против отношений с Тимуром.

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