Тимур Мірошниченко занедужав — що сталося
Український телеведучий Тимур Мірошниченко вийшов у сторіс і шокував підписників. Він, ймовірно, простудив око.
Про це зірка розповів в instagram.
Тимур Мірошниченко має проблеми з оком
Відомий телеведучий Тимур Мірошниченко вийшов у сторіз з емоджі пов'язкою пірата. Він натякнув, що в нього сталась якась проблема з оком, і запропонував підписникам відгадати.
Прихильники висловлювали різні гіпотези — ячмінь, діти вдарили актора, новий імідж і інші версії. Пізніше Тимур показав фото свого обличчя.
Ймовірно, у зірки ячмінь, проте сам він точного діагнозу не озвучив. Виглядає око телеведучого хворобливо.
Раніше дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.
Нагадаємо, що Інна Мірошниченко була проти стосунків з Тимуром.
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