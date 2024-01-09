Тимур Мірошниченко занедужав — що сталося

Тимур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Український телеведучий Тимур Мірошниченко вийшов у сторіс і шокував підписників. Він, ймовірно, простудив око.

Про це зірка розповів в instagram.

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Тимур Мірошниченко має проблеми з оком

Відомий телеведучий Тимур Мірошниченко вийшов у сторіз з емоджі пов'язкою пірата. Він натякнув, що в нього сталась якась проблема з оком, і запропонував підписникам відгадати.

Прихильники висловлювали різні гіпотези — ячмінь, діти вдарили актора, новий імідж і інші версії. Пізніше Тимур показав фото свого обличчя.

Ймовірно, у зірки ячмінь, проте сам він точного діагнозу не озвучив. Виглядає око телеведучого хворобливо.

Сторіз Тимура Мірошниченка. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Сторіз Тимура Мірошниченка. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Раніше дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.

Нагадаємо, що Інна Мірошниченко була проти стосунків з Тимуром.