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Тимур Мирошниченко трогательно поздравил сына с днем рождения

19 января 2024 12:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тимур Мирошниченко трогательно поздравил сына с днем рождения
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поздравил своего сына с днем рождения. Он чрезвычайно счастлив иметь такого смешного озорника в своей жизни.

Тимур Мирошниченко мило поздравил сила с праздником

Старшему сыну украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Марку сегодня исполнилось 4 года. Любящий папа подравил ребенка милым постом в социальных сетях.

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"Аааа, тебе уже четыре! Мой маленький гений-озорник, безгранично люблю и горжусь твоим уверенным и зачастую не таким, как у всех, движением вперед. Береги свою личность, потому что она действительно особенная", — поздравил сына Мирошниченко.

Также телеведущий показал архивные совместные фото с сыном от его рождения до сегодняшнего дня.

Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Сын Тимура Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Сын Тимура Мирошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мирошниченко с сыном. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Ранее жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей.

Также недавно Тимур Мирошниченко заболел.

День рождения
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украинские звезды
Тимур Мирошниченко
Инна Мирошниченко

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