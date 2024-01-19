Тимур Мирошниченко трогательно поздравил сына с днем рождения
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поздравил своего сына с днем рождения. Он чрезвычайно счастлив иметь такого смешного озорника в своей жизни.
Тимур Мирошниченко мило поздравил сила с праздником
Старшему сыну украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Марку сегодня исполнилось 4 года. Любящий папа подравил ребенка милым постом в социальных сетях.
"Аааа, тебе уже четыре! Мой маленький гений-озорник, безгранично люблю и горжусь твоим уверенным и зачастую не таким, как у всех, движением вперед. Береги свою личность, потому что она действительно особенная", — поздравил сына Мирошниченко.
Также телеведущий показал архивные совместные фото с сыном от его рождения до сегодняшнего дня.
Ранее жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Могилевскую за усыновленных детей.
Также недавно Тимур Мирошниченко заболел.
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