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Тимур Мірошниченко зворушливо привітав сина з днем народження

19 січня 2024 12:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тимур Мірошниченко зворушливо привітав сина з днем народження
Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український телеведучий Тимур Мірошниченко привітав свого маленького сина з днем народження. Він надзвичайно щасливий мати такого смішного бешкетника в своєму житті.

Тимур Мірошниченко мило привітав сила зі святом

Старшому сину українського телеведучого Тимура Мірошниченка Марку сьогодні виповнилось 4 роки. Люблячий тато привітав дитину милим дописом у соціальних мережах.

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"Аааа, тобі вже чотири! Мій маленькій геній-бешкетник, безмежно люблю і пишаюсь твоїм впевненим і частенько не таким, як у всіх, рухом уперед. Бережи свою особистість, бо вона дійсно особлива", — привітав сина Мірошниченко.

Також телеведучий показав архівні спільні фото з сином від його народження до сьогодні.

Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Син Тимура Мірошниченка. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Син Тимура Мірошниченка. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином . Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/
Тимур Мірошниченко з сином. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko/

Раніше дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.

Також нещодавно Тимур Мірошниченко занедужав.

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Тімур Мірошниченко
Інна Мірошниченко

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