Тимур Мірошниченко зворушливо привітав сина з днем народження
Український телеведучий Тимур Мірошниченко привітав свого маленького сина з днем народження. Він надзвичайно щасливий мати такого смішного бешкетника в своєму житті.
Тимур Мірошниченко мило привітав сила зі святом
Старшому сину українського телеведучого Тимура Мірошниченка Марку сьогодні виповнилось 4 роки. Люблячий тато привітав дитину милим дописом у соціальних мережах.
"Аааа, тобі вже чотири! Мій маленькій геній-бешкетник, безмежно люблю і пишаюсь твоїм впевненим і частенько не таким, як у всіх, рухом уперед. Бережи свою особистість, бо вона дійсно особлива", — привітав сина Мірошниченко.
Також телеведучий показав архівні спільні фото з сином від його народження до сьогодні.
Раніше дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей.
Також нещодавно Тимур Мірошниченко занедужав.
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