Тина Кароль шокировала навыками аштанги.

Тина Кароль показала секрет своей идеальной фигуры
Тело певицы Тины Кароль вызывает восторг у фанатов и колег с шоу-бизнеса. Она уже признавалась, что занимается самой сложной техникой йоги — аштангой. Теперь показала часть тренировки.
Звезда выложила сториз в Instagram.
Тина Кароль советует заниматься йогой
Певица познакомила подписчиков со своим тренером Ириной. Именно с ней она занимается йогой — аштангой. Спортсменка не просто хороший специалист, но и рекордсменка Украины по стоянию в планке. Личное достижение — 2 часа.
Тина Кароль еще раз продемонстрировала свое подтянутое и гибкое тело. Вместе с тренером постояла на голове в тяжелой позе. Артистка советует заниматься спортом и своим поклонникам.
Что известно о технике "Аштанга"?
Аштанга-йога – один из самых сложных стилей. Занятия требуют выносливости, гибкости и физической силы. Практикуются позы в динамической форме с акцентом на дыхании.
Название происходит от двух слов "ашта" — то есть восемь, и "анга" — концовка или часть тела. Этот стиль объединяет восемь частей йоги в полную целостную систему.
Напомним, актриса Кейт Уинслет возмутилась из-за предложения на съемке скрыть ее лишние килограммы. Также певица Тина Кароль подвергла критике популярные процедуры красоты.
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