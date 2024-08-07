Тина Кароль шокировала навыками аштанги.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Тело певицы Тины Кароль вызывает восторг у фанатов и колег с шоу-бизнеса. Она уже признавалась, что занимается самой сложной техникой йоги — аштангой. Теперь показала часть тренировки.

Звезда выложила сториз в Instagram.

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Тина Кароль советует заниматься йогой

Певица познакомила подписчиков со своим тренером Ириной. Именно с ней она занимается йогой — аштангой. Спортсменка не просто хороший специалист, но и рекордсменка Украины по стоянию в планке. Личное достижение — 2 часа.

Тина Кароль показала стройную фигуру. Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль еще раз продемонстрировала свое подтянутое и гибкое тело. Вместе с тренером постояла на голове в тяжелой позе. Артистка советует заниматься спортом и своим поклонникам.

Тина Кароль занимается аштангой. Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль советует заниматься спортом. Фото: instagram.com/tina_karol

Что известно о технике "Аштанга"?

Аштанга-йога – один из самых сложных стилей. Занятия требуют выносливости, гибкости и физической силы. Практикуются позы в динамической форме с акцентом на дыхании.

Название происходит от двух слов "ашта" — то есть восемь, и "анга" — концовка или часть тела. Этот стиль объединяет восемь частей йоги в полную целостную систему.

Напомним, актриса Кейт Уинслет возмутилась из-за предложения на съемке скрыть ее лишние килограммы. Также певица Тина Кароль подвергла критике популярные процедуры красоты.