Тіна Кароль шокувала навичками аштанги — фото

Тіна Кароль показала секрет своєї ідеальної фігури
Тіло співачки Тіни Кароль викликає захват у фанатів та колег з шоу-бізнесу. Вона вже зізнавалась, що займається найскладнішою технікою йоги — аштангою. Тепер показала частину тренування.
Зірка виклала сторіз в Instagram.
Тіна Кароль радить займатися йогою
Співачка познайомила підписників зі своєю тренеркою Іриною. Саме з нею вона займається йогою — аштангою. Спортсменка не просто гарний спеціаліст, але й рекордсменка України зі стояння в планці. Особисте досягнення — 2 години.
Тіна Кароль ще раз продемонструвала своє підтягнуте і гнучке тіло. Разом з тренеркою постояла на голові у важкій позі. Зірка радить займатись спортом і своїм прихильникам.
Що відомо про техніку "Аштанга"?
Аштанга-йога — один із найскладніших стилів. Заняття потребують витривалості, гнучкості та фізичної сили. Практикуються пози в динамічній формі з акцентом на диханні.
Назва походить від двох слів "ашта" — тобто вісім, і "анга" — кінцівка або частина тіла. Цей стиль об'єднує вісім частин йоги в одну повну цілісну систему.
Нагадаємо, акторка Кейт Вінслет обурились через пропозицію на фільмуванні приховати її зайві кілограми. Також співачка Тіна Кароль розкритикувала популярні процедури краси.
Читайте Новини.LIVE!