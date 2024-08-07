Тіна Кароль шокувала навичками аштанги — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Тіло співачки Тіни Кароль викликає захват у фанатів та колег з шоу-бізнесу. Вона вже зізнавалась, що займається найскладнішою технікою йоги — аштангою. Тепер показала частину тренування.

Зірка виклала сторіз в Instagram.

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Тіна Кароль радить займатися йогою

Співачка познайомила підписників зі своєю тренеркою Іриною. Саме з нею вона займається йогою — аштангою. Спортсменка не просто гарний спеціаліст, але й рекордсменка України зі стояння в планці. Особисте досягнення — 2 години.

Тіна Кароль показала струнку фігуру. Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль ще раз продемонструвала своє підтягнуте і гнучке тіло. Разом з тренеркою постояла на голові у важкій позі. Зірка радить займатись спортом і своїм прихильникам.

Тіна Кароль займається аштангою. Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль радить займатись спортом. Фото: instagram.com/tina_karol

Що відомо про техніку "Аштанга"?

Аштанга-йога — один із найскладніших стилів. Заняття потребують витривалості, гнучкості та фізичної сили. Практикуються пози в динамічній формі з акцентом на диханні.

Назва походить від двох слів "ашта" — тобто вісім, і "анга" — кінцівка або частина тіла. Цей стиль об'єднує вісім частин йоги в одну повну цілісну систему.

Нагадаємо, акторка Кейт Вінслет обурились через пропозицію на фільмуванні приховати її зайві кілограми. Також співачка Тіна Кароль розкритикувала популярні процедури краси.