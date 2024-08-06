Тіна Кароль висловилася про "уколи краси"

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

З віком українська співачка Тіни Кароль стає ще красивішою. Артистка зізналася шанувальникам, чи робила колись собі "уколи краси" та як їй вдається зберігати молодість.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Тіна Кароль про "уколи краси"

Артистка регулярно спілкується зі своїми шанувальниками у соцмережах. Підписники поцікавились, чи робила артистка собі ін'єкції ботоксу, адже на її обличчі немає зморшок вона виглядає молодою. Кароль вважає ін'єкції ботоксу процедурою минулого та вірить у те, наш зовнішній вигляд напряму залежить від нашого ментального стану.

За її словами, вона молодо виглядає лише завдяки домашньому догляду та позитивному мисленню.

"Вибач, та ботокс — це щось з давнини. Причому тут він і все решта. Мислення змінює тебе. А догляд за собою це мастхев", — відповіла зірка.

Секрети молодості Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль похизувалася своєю гнучкістю. А також зірка вразила живим виконанням пісні.