Тина Кароль показала себя в полуобнаженном наряде — было видно кое-что лишнее

Украинская певица Тина Кароль на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" четыре года назад. Фото: скриншот с YouTube

Народная артистка Украины, певица и ведущая Тина Кароль поделилась новыми снимками с фотосессии. На фотографиях украинская исполнительница показала себя в полуобнаженном виде, представ перед камерой в костюме на нижнее белье.

Соответствующие фотографии появились на официальной странице Тины Кароль в Instagram.

Читайте также:

Пикантные фотографии Тины Кароль

На официальной странице украинской исполнительницы появились новые фотографии, где она показала себя во всей красе. На фотографиях Тина Кароль показала себя в стильном костюме, который она надела на полуобнаженное тело. Так, певица предстала перед камерой в длинном пиджаке, короткой юбке, колготках и туфлях на каблуке.

К тому же, нельзя не обратить внимание на то, в чем Тина Кароль под костюмом. Так, певица показала себя в полупрозрачном бюстгальтере, который прикрыла одной рукой. Также украинская артистка нанесла на свои губы красную помаду, чтобы сделать фото более эффектными.

"Слышишь новые сплетни о себе? Воспринимай это, будто у тебя новый парфюм. Новый стойкий парфюм "яд"", — подписала свои фотографии украинская певица Тина Кароль.

Новые фотографии Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция людей на новые фото Тины Кароль

Увидев новые фотографии украинской артистки, ее подписчики не смогли промолчать. Поэтому под снимками сразу же начали появляться разные комментарии пользователей сети Instagram.

Реакция уверенной в себе женщины именно такая

Красавица, как обычно. Я просто не представляю, сколько усилий нужно приложить, чтобы не обращать внимания и не расстраиваться от кучи хейта и грязных сплетен. Я бы не смогла

Тина, а ты живи и не обращай внимания на сплетни, противоречия, зло. Ты просто знай, что твоя миссия у тебя — творить и доносить добро своим творчеством. Остальные — это завистники, которые в жизни ничего не добились

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Образы Тины Кароль в последнее время

В последнее время украинская исполнительница Тина Кароль открыто демонстрирует свое тело, показывая себя в разных пикантных образах. К примеру, не так давно на официальной странице известной артистки появились кадры, где она показала себя без нижнего белья.

На видео певица предстала в длинном платье черного цвета с разрезами в довольно необычных местах. Этот образ открыто демонстрировал ее формы и длинные ноги.

Певица Тина Кароль в пикантном наряде. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль очаровала публику семейными кадрами со взрослым сыном.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Тина Кароль показала кадры со съемок своего клипа.

Также мы сообщали, что народная артистка Украины Тина Кароль показала пикантные кадры.