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Тина Кароль растрогала обращением к покойному мужу в день их свадьбы

16 июня 2024 17:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Годовщина свадьбы Тины Кароль — певица обратилась к покойному мужу
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль обратилась к покойному Евгению Огиру в день их свадьбы. Звезда с болью вспомнила родного человека, который ушел из жизни из-за онкологии.

Обращение она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Тина Кароль обратилась к покойному мужу

Известная певица поделилась фотографией, на которой закрыла лицо рукой. Звезда не может сдержать слез из-за того, что скучает по любимому, жизнь которого забрала онкология. Кароль обратилась к покойному мужу и пообещала ему держаться от слез отчаяния.

"Да, я держусь, маленький. И буду, как и обещала, хоть и тяжело. Спасибо. Отпустить не могу. Навеки", — написала звезда.

Тина Кароль умилила обращением к покойному мужчине в день их свадьбы - фото 1
Публикация Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, в 2008 году певица тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. У супругов родился сын Вениамин, который ныне учится в Великобритании. Муж певицы умер 28 апреля 2013 года от рака желудка.

Тина Кароль умилила обращением к покойному мужчине в день их свадьбы - фото 2
Певица Тина Кароль вместе с мужем Евгением Огиром и сыном Вениамином. Фото: телеграм-канал звезды

Напомним, певица похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде. Также она рассказала, почему ее сын учится за границей.

Тина Кароль
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