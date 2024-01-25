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Тина Кароль в свой день рождения выпустила песню о глубоких чувствах

25 января 2024 12:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тина Кароль в свой день рождения выпустила песню о глубоких чувствах
Тина Кароль. Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Тина Кароль выпустила новую песню "Троянди". В свой день рождения она рассказала о социальной драме, с которой сталкиваются украинцы практически каждый день.

Звезда рассказала об этом в Instagram.

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Тина Кароль выпустила песню "Троянди"

Украинская певица выпустила новый трек о глубоких чувствах на свой 39-й день рождения. Ее песня "Троянди" посвящена взаимоотношениям людей. Артистка решила поделиться с поклонниками своими чувствами через творчество.

"Песня о глубоких чувствах, которая отражают социальную драму настоящего. Этой песней хочу заполнить пустоту в наших сердцах для того, чтобы молчание наконец нашло саундтрек и голос. Важны лишь те, с кем можно помолчать, быть "на одной громкости", — написала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

В клипе артистка появилась в очень нежном образе. Тина Кароль надела черное платье, обнажившее ее подтянутое тело.

Послушать "Троянди" можно на всех стриминговых платформах.

Реакция украинцев на песню Тины Кароль

Поклонники певицы поздравили ее в комментариях с праздником и выразили свои эмоции относительно нового трека.

  • Это очень глубоко и сильно! С днем рождения, самая лучшая!
  • Тина, Вы таки невероятная. У вас есть талант и певицы, и актрисы.
  • Как я ждала такой душевный клип, где только Тина и пение, а еще гитара. Это такой кайф.
  • Это невероятно! Тиночка, благодарим вас за эту премьеру, которая прикасается к глубине души. Только вы умеете передавать все смыслы спетых слов! Лучшая.
  • Не передать словами все мои эмоции от песни, от песни о вечном и мгновенном, мучительном и окрыляющем, песни о отчаянии и принятии. Спасибо!
Комментарии о песне "Розы"
Комментарии о песне "Троянди". Фото: instagram.com/tina_karol/
Комментарии о песне "Розы". Фото: instagram.com/tina_karol/
Комментарии о песне "Троянди". Фото: instagram.com/tina_karol/

Ранее Тина Кароль колядовала в Карпатах и поздравила с Крещением.

Также Тина Кароль очаровала подписчиков стройными ногами.

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