Тина Кароль в свой день рождения выпустила песню о глубоких чувствах
Украинская певица Тина Кароль выпустила новую песню "Троянди". В свой день рождения она рассказала о социальной драме, с которой сталкиваются украинцы практически каждый день.
Звезда рассказала об этом в Instagram.
Тина Кароль выпустила песню "Троянди"
Украинская певица выпустила новый трек о глубоких чувствах на свой 39-й день рождения. Ее песня "Троянди" посвящена взаимоотношениям людей. Артистка решила поделиться с поклонниками своими чувствами через творчество.
"Песня о глубоких чувствах, которая отражают социальную драму настоящего. Этой песней хочу заполнить пустоту в наших сердцах для того, чтобы молчание наконец нашло саундтрек и голос. Важны лишь те, с кем можно помолчать, быть "на одной громкости", — написала певица.
В клипе артистка появилась в очень нежном образе. Тина Кароль надела черное платье, обнажившее ее подтянутое тело.
Послушать "Троянди" можно на всех стриминговых платформах.
Реакция украинцев на песню Тины Кароль
Поклонники певицы поздравили ее в комментариях с праздником и выразили свои эмоции относительно нового трека.
- Это очень глубоко и сильно! С днем рождения, самая лучшая!
- Тина, Вы таки невероятная. У вас есть талант и певицы, и актрисы.
- Как я ждала такой душевный клип, где только Тина и пение, а еще гитара. Это такой кайф.
- Это невероятно! Тиночка, благодарим вас за эту премьеру, которая прикасается к глубине души. Только вы умеете передавать все смыслы спетых слов! Лучшая.
- Не передать словами все мои эмоции от песни, от песни о вечном и мгновенном, мучительном и окрыляющем, песни о отчаянии и принятии. Спасибо!
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