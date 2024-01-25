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Тіна Кароль у свій день народження випустила пісню про глибокі почуття

25 січня 2024 12:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тіна Кароль у свій день народження випустила пісню про глибокі почуття
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Тіна Кароль випустила нову пісню "Троянди". У свій день народження вона розповідає про соціальну драму, з якою зіштовхуються українці практично щодня.

Зірка розповіла про це в Instagram.

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Тіна Кароль випустила пісню "Троянди"

Українська співачка випустила новий трек про глибокі почуття на свій 39-й день народження. Її пісня "Троянда" присвячена взаємостосункам людей. Артистка вирішила поділитися з прихильникими своїми почуттями через творчість.

"Мурашлива пісня про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення. Цією піснею хочу заповнити порожнечу в наших серцях для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими є лише ті, з ким можна помовчати, бути "на одній гучності", — написала співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

У кліпі артистка з'явилась у дуже ніжному образі. Тіна Кароль вдягла чорну сукню, яка оголила її підтягнуте тіло.

Послухати "Троянди" можна на всіх стрімінгових платформах.

Реакція українців на пісню Тіни Кароль

Прихильники співачки привітали її в коментарях зі святом і виразили свої емоції щодо нового треку. 

  • Це дуже глибоко і сильно! З днем народження, найкраща!
  • Тіна, Ви таки неймовірна. Ви маєте талант і співачки, і актриси.
  • Як я чекала на такий душевний кліп, де тількі Тіна і спів, а ще гітара. Це такий кайф.
  • Це неймовірно! Тіночка, дякуємо вам за цю премʼєру, торкається до глибини душі. Тільки ви вмієте передавати всі сенси проспіваних слів ! Найкраща.
  • Не передати словами всі мої емоції від пісні, від пісні про вічне і миттєве, болісне і окриляюче, пісні про розпач і прийняття. Дякую!
Коментарі про пісню "Троянди"
Коментарі про пісню "Троянди". Фото: instagram.com/tina_karol/
Коментарі про пісню "Троянди". Фото: instagram.com/tina_karol/
Коментарі про пісню "Троянди". Фото: instagram.com/tina_karol/

Раніше Тіна Кароль колядувала у Карпатах і привітала з Водохрещем.

Також Тіна Кароль зачарувала підписників стрункими ногами.

День народження
Тіна Кароль
українські зірки
пісня
співачка

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