Тіна Кароль у свій день народження випустила пісню про глибокі почуття

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українська співачка Тіна Кароль випустила нову пісню "Троянди". У свій день народження вона розповідає про соціальну драму, з якою зіштовхуються українці практично щодня.

Зірка розповіла про це в Instagram.

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Тіна Кароль випустила пісню "Троянди"

Українська співачка випустила новий трек про глибокі почуття на свій 39-й день народження. Її пісня "Троянда" присвячена взаємостосункам людей. Артистка вирішила поділитися з прихильникими своїми почуттями через творчість.

"Мурашлива пісня про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення. Цією піснею хочу заповнити порожнечу в наших серцях для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими є лише ті, з ким можна помовчати, бути "на одній гучності", — написала співачка.

У кліпі артистка з'явилась у дуже ніжному образі. Тіна Кароль вдягла чорну сукню, яка оголила її підтягнуте тіло.

Послухати "Троянди" можна на всіх стрімінгових платформах.

Реакція українців на пісню Тіни Кароль

Прихильники співачки привітали її в коментарях зі святом і виразили свої емоції щодо нового треку.

Це дуже глибоко і сильно! З днем народження, найкраща!

Тіна, Ви таки неймовірна. Ви маєте талант і співачки, і актриси.

Як я чекала на такий душевний кліп, де тількі Тіна і спів, а ще гітара. Це такий кайф.

Це неймовірно! Тіночка, дякуємо вам за цю премʼєру, торкається до глибини душі. Тільки ви вмієте передавати всі сенси проспіваних слів ! Найкраща.

Не передати словами всі мої емоції від пісні, від пісні про вічне і миттєве, болісне і окриляюче, пісні про розпач і прийняття. Дякую!

Коментарі про пісню "Троянди". Фото: instagram.com/tina_karol/

Коментарі про пісню "Троянди". Фото: instagram.com/tina_karol/

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