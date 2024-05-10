Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тина Кароль в пиджаке на голое тело похвасталась стройными ногами arrow

Тина Кароль в пиджаке на голое тело похвасталась стройными ногами

10 мая 2024 16:55
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Тина Кароль показала себя в новой соблазнительной фотосессии
Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная певица Тина Кароль показала себя на камеру в довольно соблазнительном виде. В новой фотосессии народная артистка Украины предстала на камеру в одном пиджаке, под которым, по всей вероятности, совсем ничего нет на ее теле.

Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Тина Кароль в соблазнительной фотосессии

На странице народной артистки Украины Тины Кароль появились снимки с новой фотосессии. На фотографиях звезда украинского шоу-бизнеса показала себя в одном пиджаке, который немного на нее большой, и в черных лаковых туфлях с острым носком на каблуке. На ее лицо нанесен очень легкий макияж.

Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Глядя на внешний вид певицы, можно заметить, что, по всей вероятности, под пиджаком совсем ничего нет. Тем не менее, Тина выглядит довольно гармонично в таком образе.

Тина Кароль
Артистка Тина Кароль в откровенном образе. Фото: Instagram Тины Кароль

"Подумайте об этом: каждый свет имеет свой оттенок, каждый цветник — свою мелодию. Альбом "Троянди" — это не просто мои слова. Это мои эмоции, выразительно звучащие в каждой ноте", — написала в описании под своими фотографиями Тина Кароль.

Публикация со страницы Тины Кароль
Новая фотосессия Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Тины Кароль

Люди, увидевшие новую фотосессию певицы, решили не проходить мимо и высказались по поводу снимков Тины. В комментариях фолловеры Тины Кароль написали, что они думают о внешнем виде артистки и о ее песнях в целом.

  • Вы такая стройная, красивая, бордовый пиджак, красивый вид, привлекательный, вы красивая
  • "Не святі", "Троянди", "Вічно молоді". Но больше всего поразило исполнение "Троянди" вживую на Нацотборе "Евровидения" — без грима и концертной одежды. Это было очень незабываемо, очень мощно и сверхчувственно. Мне казалось, что частицы души разлетались и звучали там. Это было невероятно
  • Ой, Тинааа, я уже вижу те заголовки "Тина Кароль потеряла юбку"
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новый альбом Тины Кароль

Несколько месяцев назад Тина Кароль представила новую чувственную песню под названием "Троянди". В видеоработе артистка предстала в очень нежном образе, сидя на стуле перед микрофоном в красивом черном платье. За это время клип украинской певицы набрал более двух миллионов просмотров.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль рассказала о том, как из-за дождя не смогла попасть в популярную группу.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль анонсировала свой концерт под открытым небом.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Тина Кароль представила новую песню.

Тина Кароль
шоу-бизнес
украинские звезды
фотосессия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае