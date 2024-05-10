Певица Тина Кароль показала себя в новой соблазнительной фотосессии

Тина Кароль в пиджаке на голое тело похвасталась стройными ногами
Известная певица Тина Кароль показала себя на камеру в довольно соблазнительном виде. В новой фотосессии народная артистка Украины предстала на камеру в одном пиджаке, под которым, по всей вероятности, совсем ничего нет на ее теле.
Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль в соблазнительной фотосессии
На странице народной артистки Украины Тины Кароль появились снимки с новой фотосессии. На фотографиях звезда украинского шоу-бизнеса показала себя в одном пиджаке, который немного на нее большой, и в черных лаковых туфлях с острым носком на каблуке. На ее лицо нанесен очень легкий макияж.
Глядя на внешний вид певицы, можно заметить, что, по всей вероятности, под пиджаком совсем ничего нет. Тем не менее, Тина выглядит довольно гармонично в таком образе.
"Подумайте об этом: каждый свет имеет свой оттенок, каждый цветник — свою мелодию. Альбом "Троянди" — это не просто мои слова. Это мои эмоции, выразительно звучащие в каждой ноте", — написала в описании под своими фотографиями Тина Кароль.
Реакция сети на фото Тины Кароль
Люди, увидевшие новую фотосессию певицы, решили не проходить мимо и высказались по поводу снимков Тины. В комментариях фолловеры Тины Кароль написали, что они думают о внешнем виде артистки и о ее песнях в целом.
- Вы такая стройная, красивая, бордовый пиджак, красивый вид, привлекательный, вы красивая
- "Не святі", "Троянди", "Вічно молоді". Но больше всего поразило исполнение "Троянди" вживую на Нацотборе "Евровидения" — без грима и концертной одежды. Это было очень незабываемо, очень мощно и сверхчувственно. Мне казалось, что частицы души разлетались и звучали там. Это было невероятно
- Ой, Тинааа, я уже вижу те заголовки "Тина Кароль потеряла юбку"
Новый альбом Тины Кароль
Несколько месяцев назад Тина Кароль представила новую чувственную песню под названием "Троянди". В видеоработе артистка предстала в очень нежном образе, сидя на стуле перед микрофоном в красивом черном платье. За это время клип украинской певицы набрал более двух миллионов просмотров.
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