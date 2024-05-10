Певица Тина Кароль показала себя в новой соблазнительной фотосессии

Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Известная певица Тина Кароль показала себя на камеру в довольно соблазнительном виде. В новой фотосессии народная артистка Украины предстала на камеру в одном пиджаке, под которым, по всей вероятности, совсем ничего нет на ее теле.

Соответствующие фотографии Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

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На странице народной артистки Украины Тины Кароль появились снимки с новой фотосессии. На фотографиях звезда украинского шоу-бизнеса показала себя в одном пиджаке, который немного на нее большой, и в черных лаковых туфлях с острым носком на каблуке. На ее лицо нанесен очень легкий макияж.

Украинская певица Тина Кароль на фотосессии. Фото: Instagram Тины Кароль

Глядя на внешний вид певицы, можно заметить, что, по всей вероятности, под пиджаком совсем ничего нет. Тем не менее, Тина выглядит довольно гармонично в таком образе.

Артистка Тина Кароль в откровенном образе. Фото: Instagram Тины Кароль

"Подумайте об этом: каждый свет имеет свой оттенок, каждый цветник — свою мелодию. Альбом "Троянди" — это не просто мои слова. Это мои эмоции, выразительно звучащие в каждой ноте", — написала в описании под своими фотографиями Тина Кароль.

Новая фотосессия Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Тины Кароль

Люди, увидевшие новую фотосессию певицы, решили не проходить мимо и высказались по поводу снимков Тины. В комментариях фолловеры Тины Кароль написали, что они думают о внешнем виде артистки и о ее песнях в целом.

Вы такая стройная, красивая, бордовый пиджак, красивый вид, привлекательный, вы красивая

"Не святі", "Троянди", "Вічно молоді". Но больше всего поразило исполнение "Троянди" вживую на Нацотборе "Евровидения" — без грима и концертной одежды. Это было очень незабываемо, очень мощно и сверхчувственно. Мне казалось, что частицы души разлетались и звучали там. Это было невероятно

Ой, Тинааа, я уже вижу те заголовки "Тина Кароль потеряла юбку"

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Новый альбом Тины Кароль

Несколько месяцев назад Тина Кароль представила новую чувственную песню под названием "Троянди". В видеоработе артистка предстала в очень нежном образе, сидя на стуле перед микрофоном в красивом черном платье. За это время клип украинской певицы набрал более двух миллионов просмотров.

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