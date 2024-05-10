Співачка Тіна Кароль показала себе у новій спокусливій фотосесії

Українська співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Відома співачка Тіна Кароль показала себе на камеру в доволі спокусливому вигляді. У новій фотосесії народна артистка України постала на камеру в одному піджаку, під яким, ймовірно, зовсім нічого немає на її тілі.

Відповідні фотографії Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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На сторінці народної артистки України Тіни Кароль з’явилися знімки з нової фотосесії. На фотографіях зірка українського шоу-бізнесу показала себе в одному піджаку, який трохи на неї великий, і в чорних лакових туфлях з гострим носком на підборах. На її обличчя нанесений дуже легкий макіяж.

Українська співачка Тіна Кароль на фотосесії. Фото: Instagram Тіни Кароль

Дивлячись на зовнішній вигляд співачки, можна помітити, що, ймовірно, під піджаком зовсім нічого немає. Проте, Тіна має досить гармонійний вигляд у такому образі.

Артистка Тіна Кароль у відвертому образі. Фото: Instagram Тіни Кароль

"Подумайте про це: кожне світло має свій відтінок, кожен квітник — свою мелодію. Альбом "Троянди" — це не просто мої слова. Це мої емоції, які виразно звучать в кожній ноті", — написала в описі під своїми фотографіями Тіна Кароль.

Нова фотосесія Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Тіни Кароль

Люди, які побачили нову фотосесію співачки, вирішили не проходити повз і висловилися щодо знімків Тіни. В коментарях фоловери Тіни Кароль написали, що вони думають про зовнішній вигляд артистки і про її пісні в цілому.

Ви така струнка, гарна, бордовий піджак, гарний вигляд, привабливий, ви гарна

"Не святі", "Троянди", "Вічно молоді". Але найбільш вразило виконання "Троянди" наживо на Нацвідборі "Євробачення" — без гриму та концертного одягу. Це було дуже незабутньо, дуже потужно та надчуттєво. Мені здавалось, що частинки душі розлітались та звучали там. Це було неймовірно

Ой, Тінооо, я вже бачу ті заголовки "Тіна Кароль загубила спідницю"

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Новий альбом Тіни Кароль

Декілька місяців тому Тіна Кароль презентувала нову чуттєву пісню під назвою "Троянди". У відеороботі артистка постала в дуже ніжному образі, сидячи на стільці перед мікрофоном у красивій чорній сукні. За цей час кліп української співачки набрав понад два мільйони переглядів.

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