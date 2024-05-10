Співачка Тіна Кароль показала себе у новій спокусливій фотосесії

Тіна Кароль в піджаку на голе тіло похизувалася стрункими ногами
Відома співачка Тіна Кароль показала себе на камеру в доволі спокусливому вигляді. У новій фотосесії народна артистка України постала на камеру в одному піджаку, під яким, ймовірно, зовсім нічого немає на її тілі.
Відповідні фотографії Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
Тіна Кароль у спокусливій фотосесії
На сторінці народної артистки України Тіни Кароль з’явилися знімки з нової фотосесії. На фотографіях зірка українського шоу-бізнесу показала себе в одному піджаку, який трохи на неї великий, і в чорних лакових туфлях з гострим носком на підборах. На її обличчя нанесений дуже легкий макіяж.
Дивлячись на зовнішній вигляд співачки, можна помітити, що, ймовірно, під піджаком зовсім нічого немає. Проте, Тіна має досить гармонійний вигляд у такому образі.
"Подумайте про це: кожне світло має свій відтінок, кожен квітник — свою мелодію. Альбом "Троянди" — це не просто мої слова. Це мої емоції, які виразно звучать в кожній ноті", — написала в описі під своїми фотографіями Тіна Кароль.
Реакція мережі на фото Тіни Кароль
Люди, які побачили нову фотосесію співачки, вирішили не проходити повз і висловилися щодо знімків Тіни. В коментарях фоловери Тіни Кароль написали, що вони думають про зовнішній вигляд артистки і про її пісні в цілому.
- Ви така струнка, гарна, бордовий піджак, гарний вигляд, привабливий, ви гарна
- "Не святі", "Троянди", "Вічно молоді". Але найбільш вразило виконання "Троянди" наживо на Нацвідборі "Євробачення" — без гриму та концертного одягу. Це було дуже незабутньо, дуже потужно та надчуттєво. Мені здавалось, що частинки душі розлітались та звучали там. Це було неймовірно
- Ой, Тінооо, я вже бачу ті заголовки "Тіна Кароль загубила спідницю"
Новий альбом Тіни Кароль
Декілька місяців тому Тіна Кароль презентувала нову чуттєву пісню під назвою "Троянди". У відеороботі артистка постала в дуже ніжному образі, сидячи на стільці перед мікрофоном у красивій чорній сукні. За цей час кліп української співачки набрав понад два мільйони переглядів.
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