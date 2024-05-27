Тина Кароль высказалась про учебу сына Вениамина в Великобритании

Певица Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото: Instagram/tina_karol

Певица Тина Кароль опубликовала новое видео, в котором ответила на некоторые вопросы поклонников. Один из них касался ее 15-летнего сына Вениамина, который учится в Великобритании.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Тины Кароль.

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Тина Кароль про учебу сына

У 39-летней артистки спросили, как обстоят дела у Вениамина. Кароль отметила, что ее сын сейчас сдает экзамены в учебном заведении. По словам Тины, они очень сложные.

"Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что я в ней. У него много языков. Он знает, кроме украинского, английский, французский и испанский. И всеми языками я хочу, чтобы он разговаривал свободно", — рассказала Кароль.

Сын певицы живет и учится в Великобритании с семи лет. Ранее Кароль рассказывала, что Вениамина там опекает украинская семья. Его отец, продюсер Евгений Огир, умер от онкологии, когда парню было всего четыре года.

Напомним, ранее мы писали, что участие Тины Кароль в "Евровидении-2006" закончилось для нее огромным кредитом. Также мы рассказывали, как Тина Кароль в начале карьеры не смогла попасть в состав девичьей группы.