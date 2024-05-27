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Тина Кароль высказалась про учебу сына за границей

27 мая 2024 07:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тина Кароль высказалась про учебу сына Вениамина в Великобритании
Певица Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото: Instagram/tina_karol
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Тина Кароль опубликовала новое видео, в котором ответила на некоторые вопросы поклонников. Один из них касался ее 15-летнего сына Вениамина, который учится в Великобритании.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Тины Кароль.

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У 39-летней артистки спросили, как обстоят дела у Вениамина. Кароль отметила, что ее сын сейчас сдает экзамены в учебном заведении. По словам Тины, они очень сложные.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

"Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что я в ней. У него много языков. Он знает, кроме украинского, английский, французский и испанский. И всеми языками я хочу, чтобы он разговаривал свободно", — рассказала Кароль.

Сын певицы живет и учится в Великобритании с семи лет. Ранее Кароль рассказывала, что Вениамина там опекает украинская семья. Его отец, продюсер Евгений Огир, умер от онкологии, когда парню было всего четыре года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Напомним, ранее мы писали, что участие Тины Кароль в "Евровидении-2006" закончилось для нее огромным кредитом. Также мы рассказывали, как Тина Кароль в начале карьеры не смогла попасть в состав девичьей группы.

дети
Тина Кароль
учеба
украинские звезды

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