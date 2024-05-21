Тіна Кароль зізналась про негативні наслідки її участі в Євробаченні 2006

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль розповіла, що хотіла б ще раз поїхати на Євробачення. Однак, свій перший досвід згадує з гіркотою.

Про це вона розповіла в TikTok.

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Коли Тіна Кароль у 2006 році представила Україну на Євробачення, то ніхто з глядачів не знав, наскільки це було важко. По-перше, зірка мала продюсерів і тому не могла впливати на вибір номера та композиції. Саме тому виступ був не зовсім такий, який вона б хотіла.

"Коли я їхала на "Євробачення", це не зовсім була моя ідея. У мене були, як ви знаєте, продюсери і так далі. Ніхто не запитував ніколи, але насправді в мене дуже тяжка закулісна доля мого виступу на "Євробаченні". Це був другий рік популярності. Я мало що розуміла, які можуть бути підстави і які люди підступні. Узяти участь у нацвідборі – це пів біди. Все, що відбулося потім, вкрай тяжке, і я "розхльобувала" це ще багато років. На мене взяли величезний фінансовий кредит, який повісили на мене, який я закривала дуже багато років", — зізналась Тіна Кароль.

Водночас співачка не проти поїхати на пісенний конкурс знову. Ймовірно у майбутньому вона спробує виграти для України перемогу.

Нагадаємо, Тіна Кароль вразила оголеною фотосесією у спокусливому образі. Також зірка розповіла про один з найневдаліших днів у її кар'єрі.