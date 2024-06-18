Тина Кароль о пластических операциях — звезда призналась, изменяла ли свое тело

Украинская певица Тина Кароль. Фото: .instagram.com/tina_karol/

Многие украинцы восхищаются красотой известной певицы Тины Кароль. С возрастом звезда становится еще более привлекательной. Артистка призналась поклонникам, изменяла ли что-то в своем теле с помощью пластической хирургии.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Артистка регулярно общается со своими поклонниками в соцсетях. Недавно они поинтересовались, меняла ли она что-то в своем теле с помощью пластической хирургии. Кароль останавливает от такого шага то, что она не доверяет врачам и не уверена, что ей понравится результат.

По ее словам, она отлично выглядит только благодаря домашнему уходу и спорту.

"Только уход. Никакой операции. Мнения бывают, но я перфекционист и боюсь довериться", — ответила звезда.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Исполнительница придерживается специального рациона. Так, Кароль позволяет себе вкусненькое только в обед, а утром употребляет только белковую пищу, а ужинает овощами. Также певица регулярно занимается спортом. Звезда посещает занятия по йоге и овладевает сложными асанами, которые держат ее тело в тонусе.

Напомним, Тина Кароль щемяще обратилась к своему покойному мужу в день их свадьбы. Также певица поразила соблазнительным образом в соцсетях.