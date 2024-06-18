Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тина Кароль впервые призналась, обращалась ли к пластическим хирургам arrow

Тина Кароль впервые призналась, обращалась ли к пластическим хирургам

18 июня 2024 19:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль о пластических операциях — звезда призналась, изменяла ли свое тело
Украинская певица Тина Кароль. Фото: .instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Многие украинцы восхищаются красотой известной певицы Тины Кароль. С возрастом звезда становится еще более привлекательной. Артистка призналась поклонникам, изменяла ли что-то в своем теле с помощью пластической хирургии.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

Читайте также:

Тина Кароль о пластике тела и лица

Артистка регулярно общается со своими поклонниками в соцсетях. Недавно они поинтересовались, меняла ли она что-то в своем теле с помощью пластической хирургии. Кароль останавливает от такого шага то, что она не доверяет врачам и не уверена, что ей понравится результат.

По ее словам, она отлично выглядит только благодаря домашнему уходу и спорту.

"Только уход. Никакой операции. Мнения бывают, но я перфекционист и боюсь довериться", — ответила звезда.

Тина Кароль впервые призналась, обращалась ли к пластическим хирургам - фото 1
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Исполнительница придерживается специального рациона. Так, Кароль позволяет себе вкусненькое только в обед, а утром употребляет только белковую пищу, а ужинает овощами. Также певица регулярно занимается спортом. Звезда посещает занятия по йоге и овладевает сложными асанами, которые держат ее тело в тонусе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Напомним, Тина Кароль щемяще обратилась к своему покойному мужу в день их свадьбы. Также певица поразила соблазнительным образом в соцсетях.

Тина Кароль
красота
украинские звезды
спорт
пластическая хирургия
уход

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор