Тіна Кароль про пластичні операції — зірка зізналася, чи змінювала своє тіло

Тіна Кароль вперше зізналась, чи зверталася до пластичних хірургів
Багато українців захоплюються красою відомої співачки Тіни Кароль. З віком зірка стає ще більш привабливою. Артистка зізналася шанувальникам, чи змінювала щось у своєму тілі за допомогою пластичної хірургії.
Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.
Тіна Кароль про пластику тіла та обличчя
Артистка регулярно спілкується зі своїми шанувальниками у соцмережах. Нещодавно вони поцікавилися, чи змінювала вона щось у своєму тілі за допомогою пластичної хірургії. Кароль зупиняє від такого кроку те, що вона не довіряє лікарям і не впевнена, що їй сподобається результат.
За її словами, вона відмінно виглядає лише завдяки домашньому догляду та спорту.
"Лише догляд. Жодної операції. Думки бувають, але я перфекціоніст і боюся довіритись", — відповіла зірка.
Виконавиця дотримується спеціального раціону. Так, Кароль дозволяє собі смачненьке лише в обід, а зранку вживає лише білкову їжу, а вечеряє овочами. Також співачка регулярно займається спортом. Зірка відвідує заняття з йогу та опановує складні асани, які тримають її тіло в тонусі.
Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка вразила звабливим образом у соцмережах.
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