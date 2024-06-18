Тіна Кароль про пластичні операції — зірка зізналася, чи змінювала своє тіло

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: .instagram.com/tina_karol/

Багато українців захоплюються красою відомої співачки Тіни Кароль. З віком зірка стає ще більш привабливою. Артистка зізналася шанувальникам, чи змінювала щось у своєму тілі за допомогою пластичної хірургії.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Артистка регулярно спілкується зі своїми шанувальниками у соцмережах. Нещодавно вони поцікавилися, чи змінювала вона щось у своєму тілі за допомогою пластичної хірургії. Кароль зупиняє від такого кроку те, що вона не довіряє лікарям і не впевнена, що їй сподобається результат.

За її словами, вона відмінно виглядає лише завдяки домашньому догляду та спорту.

"Лише догляд. Жодної операції. Думки бувають, але я перфекціоніст і боюся довіритись", — відповіла зірка.

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Виконавиця дотримується спеціального раціону. Так, Кароль дозволяє собі смачненьке лише в обід, а зранку вживає лише білкову їжу, а вечеряє овочами. Також співачка регулярно займається спортом. Зірка відвідує заняття з йогу та опановує складні асани, які тримають її тіло в тонусі.

Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка вразила звабливим образом у соцмережах.