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Тіна Кароль вперше зізналась, чи зверталася до пластичних хірургів

18 червня 2024 19:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль про пластичні операції — зірка зізналася, чи змінювала своє тіло
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: .instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Багато українців захоплюються красою відомої співачки Тіни Кароль. З віком зірка стає ще більш привабливою. Артистка зізналася шанувальникам, чи змінювала щось у своєму тілі за допомогою пластичної хірургії.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Артистка регулярно спілкується зі своїми шанувальниками у соцмережах. Нещодавно вони поцікавилися, чи змінювала вона щось у своєму тілі за допомогою пластичної хірургії. Кароль зупиняє від такого кроку те, що вона не довіряє лікарям і не впевнена, що їй сподобається результат.

За її словами, вона відмінно виглядає лише завдяки домашньому догляду та спорту.

"Лише догляд. Жодної операції. Думки бувають, але я перфекціоніст і боюся довіритись", — відповіла зірка.

Тіна Кароль вперше зізналась, чи зверталася до пластичних хірургів - фото 1
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Виконавиця дотримується спеціального раціону. Так, Кароль дозволяє собі смачненьке лише в обід, а зранку вживає лише білкову їжу, а вечеряє овочами. Також співачка регулярно займається спортом. Зірка відвідує заняття з йогу та опановує складні асани, які тримають її тіло в тонусі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль щемливо звернулась до свого покійного чоловіка в день їхнього весілля. Також співачка вразила звабливим образом у соцмережах.

Тіна Кароль
краса
українські зірки
спорт
пластична хірургія
догляд

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