Тина Кароль спела в вагоне метро
Тина Кароль недавно презентовала новую песню "Троянди" о социальной драме, с которой сталкиваются украинцы практически каждый день. Теперь она показала лирическое видео, на котором поет фрагмент этого трека в вагоне метро.
Его опубликовала в Instagram.
Необычная локация
Тина Кароль на днях представила новую песню "Троянди" и видео на нее, где звезда поет в микрофон, сидя на высоком стуле.
Однако, возможно, Кароль готовит еще одно музыкальное видео на эту композицию, ведь показала профессиональные кадры, на которых она поет в метро.
Певица вероятно выбрала для съемок видео или очень утренние часы или наоборот, вечерние, ведь в вагоне метро никого не было.
Тина Кароль сидела в вагоне, на ней было длинное пальто, высокие ботфорты и белая рубашка. В конце черно-белого видео она вышла из вагона и посмотрела в камеру.
Сегодня певица еще опубликовала селфи-видео, как наслаждается снегом возле своего дома также под свою новую песню "Троянди". Но потом удалила его.
Напомним, Тина Кароль в свой день рождения выпустила песню о глубоких чувствах.
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