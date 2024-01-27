Тина Кароль спела в вагоне метро

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль недавно презентовала новую песню "Троянди" о социальной драме, с которой сталкиваются украинцы практически каждый день. Теперь она показала лирическое видео, на котором поет фрагмент этого трека в вагоне метро.

Его опубликовала в Instagram.

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Тина Кароль на днях представила новую песню "Троянди" и видео на нее, где звезда поет в микрофон, сидя на высоком стуле.

Однако, возможно, Кароль готовит еще одно музыкальное видео на эту композицию, ведь показала профессиональные кадры, на которых она поет в метро.

Тина Кароль в метро. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица вероятно выбрала для съемок видео или очень утренние часы или наоборот, вечерние, ведь в вагоне метро никого не было.

Тина Кароль сидела в вагоне, на ней было длинное пальто, высокие ботфорты и белая рубашка. В конце черно-белого видео она вышла из вагона и посмотрела в камеру.

Тина Кароль в метро. Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня певица еще опубликовала селфи-видео, как наслаждается снегом возле своего дома также под свою новую песню "Троянди". Но потом удалила его.

Напомним, Тина Кароль в свой день рождения выпустила песню о глубоких чувствах.

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