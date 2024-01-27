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Тіна Кароль заспівала у вагоні метро

27 січня 2024 10:37
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Тіна Кароль заспівала у вагоні метро
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Тіна Кароль нещодавно презентувала нову пісню "Троянди"  про соціальну драму, з якою стикаються українці практично щодня. Тепер вона показала ліричне відео, на якому співає фрагмент цього треку у вагоні метро. 

Його опублікувала в Instagram

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Тіна Кароль днями представила нову пісню "Троянди" і відео на неї, де зірка співає у мікрофон, сидячи на високому стільці. 

 

Проте можливо Кароль готує ще одне музичне відео на цю композицію, адже показала професійні кадри, на яких вона співає у метро. 

 

Тіна Кароль
Тіна Кароль у метро. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка, ймовірно, обрала для зйомок відео чи дуже вранішній час чи навпаки, вечірній, адже у вагоні метро нікого не було. 

Тіна Кароль одна сиділа у вагоні, на ній було довге пальто, високі ботфорти і біла сорочка. Наприкінці чорно-білого відео вона вийшла з вагону і подивилася у камеру. 

 

Тіна Кароль
Тіна Кароль у метро. Фото: instagram.com/tina_karol

Сьогодні співачка ще опублікувала селфі-відео, як насолоджується снігом біля свого будинку також під свою нову пісню "Троянди". Але згодом видалила його. 

Нагадаємо, Тіна Кароль у свій день народження випустила пісню про глибокі почуття. 

Також ми писали, що Тіна Кароль заколядувала у Карпатах і привітала з Водохрещем. 

метро
Тіна Кароль
українські зірки
пісня

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