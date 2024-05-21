Тина Кароль призналась о негативных последствиях ее участия в Евровидении 2006

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль рассказала, что хотела бы еще раз поехать на Евровидение. Однако свой первый опыт вспоминает с горечью.

Об этом она рассказала в TikTok.

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Когда Тина Кароль в 2006 году представила Украину на Евровидение, никто из зрителей не знал, насколько это было трудно. Во-первых, звезда имела продюсеров и потому не могла влиять на выбор номера и композиции. Именно поэтому выступление было не совсем таким, каким она хотела бы.

"Когда я ехала на "Евровидение", это не совсем была моя идея. У меня были, как вы знаете, продюсеры и так далее. Никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба моего выступления на Евровидении". Это был второй год популярности. Я мало что понимала, какие могут быть подставы и как люди коварны. Участвовать в нацотборе — это было пол беды. Все, что произошло потом, более тяжелое, и я "расхлёбывала" это еще много лет. На меня взяли огромный финансовый кредит, который повесили на меня, и я закрывала очень много лет", — призналась Тина Кароль.

В то же время певица не прочь поехать на песенный конкурс снова. Вероятно, в будущем она попытается выиграть для Украины победу.

Напомним, Тина Кароль поразила обнаженной фотосессией в соблазнительном образе. Также звезда рассказала об одном из самых неудачных дней в ее карьере.