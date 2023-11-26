Тысячи километров от Киева — куда прилетела Полякова с дочерью
Певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией встретились за границей, чтобы вместе улететь на другой континент. Подробности поездки звездная семья пока не раскрывает, но очевидно в Занзибар (Танзания) они приехали на отдых.
Соответствующие сторис появились в Instagram Поляковой.
Оля Полякова в Африке
По словам 44-летней певицы, она едва успела на самолет, потому что накануне у нее был концерт в Хмельницком. Хотя вообще, судя по афише, должна была выступать в Киеве на съемках новогоднего концерта "Музична платформа".
Полякову и дочь встретили в Африке выражением Акуна Матата (Hakuna Matata — в переводе с языка суахили буквально означает "никаких хлопот").
"Вот это мы знаем эту фразу. А они, кстати, знают фразу "Слава Украине". Поэтому мы обменялись. Теперь они полиглоты, и мы", — сказала в видео Полякова.
Певица снимала виды из окна автомобиля и отметила, что она ни с чем не спутает запахи, которые почувствовала по прилету в Занзибар.
"Такой запах бывает только в странах, где есть Индийский океан. Я очень люблю страны с Индийским океаном. Это Шри-Ланка, моя любимая просто. И Маврикий прекрасен. Ой, смотрите, какие красивые девушки", — прервала на полу слове фразу певица и показала местных жительниц.
Напомним, ранее мы писали — Полякова считает, что Путин мертв и знает, когда закончится война. Также мы сообщали, что Полякова рассказала о своей болезни.
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