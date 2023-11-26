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Тысячи километров от Киева — куда прилетела Полякова с дочерью

26 ноября 2023 10:50
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Стас Кожушко
Редактор
Тысячи километров от Киева — куда прилетела Полякова с дочерью
Певица Оля Полякова с дочерью Марией. Фото: Instagram/polyakovamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией встретились за границей, чтобы вместе улететь на другой континент. Подробности поездки звездная семья пока не раскрывает, но очевидно в Занзибар (Танзания) они приехали на отдых.

Соответствующие сторис появились в Instagram Поляковой.

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По словам 44-летней певицы, она едва успела на самолет, потому что накануне у нее был концерт в Хмельницком. Хотя вообще, судя по афише, должна была выступать в Киеве на съемках новогоднего концерта "Музична платформа".

Полякова
Оля Полякова со старшей дочерью в Африке. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Полякову и дочь встретили в Африке выражением Акуна Матата (Hakuna Matata — в переводе с языка суахили буквально означает "никаких хлопот").

"Вот это мы знаем эту фразу. А они, кстати, знают фразу "Слава Украине". Поэтому мы обменялись. Теперь они полиглоты, и мы", — сказала в видео Полякова.

Певица снимала виды из окна автомобиля и отметила, что она ни с чем не спутает запахи, которые почувствовала по прилету в Занзибар.

"Такой запах бывает только в странах, где есть Индийский океан. Я очень люблю страны с Индийским океаном. Это Шри-Ланка, моя любимая просто. И Маврикий прекрасен. Ой, смотрите, какие красивые девушки", — прервала на полу слове фразу певица и показала местных жительниц.

Полякова
Оля Полякова снимает окрестности аэропорта в Занзибаре. Скриншот: Instagram/polyakovamusic
Занзибар
Полякова с дочерью пересекли экватор. Скриншот: Google Maps

Напомним, ранее мы писали — Полякова считает, что Путин мертв и знает, когда закончится война. Также мы сообщали, что Полякова рассказала о своей болезни.

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