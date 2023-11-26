Тысячи километров от Киева — куда прилетела Полякова с дочерью

Певица Оля Полякова с дочерью Марией. Фото: Instagram/polyakovamusic

Певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией встретились за границей, чтобы вместе улететь на другой континент. Подробности поездки звездная семья пока не раскрывает, но очевидно в Занзибар (Танзания) они приехали на отдых.

Соответствующие сторис появились в Instagram Поляковой.

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По словам 44-летней певицы, она едва успела на самолет, потому что накануне у нее был концерт в Хмельницком. Хотя вообще, судя по афише, должна была выступать в Киеве на съемках новогоднего концерта "Музична платформа".

Оля Полякова со старшей дочерью в Африке. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Полякову и дочь встретили в Африке выражением Акуна Матата (Hakuna Matata — в переводе с языка суахили буквально означает "никаких хлопот").

"Вот это мы знаем эту фразу. А они, кстати, знают фразу "Слава Украине". Поэтому мы обменялись. Теперь они полиглоты, и мы", — сказала в видео Полякова.

Певица снимала виды из окна автомобиля и отметила, что она ни с чем не спутает запахи, которые почувствовала по прилету в Занзибар.

"Такой запах бывает только в странах, где есть Индийский океан. Я очень люблю страны с Индийским океаном. Это Шри-Ланка, моя любимая просто. И Маврикий прекрасен. Ой, смотрите, какие красивые девушки", — прервала на полу слове фразу певица и показала местных жительниц.

Оля Полякова снимает окрестности аэропорта в Занзибаре. Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Полякова с дочерью пересекли экватор. Скриншот: Google Maps

Напомним, ранее мы писали — Полякова считает, что Путин мертв и знает, когда закончится война. Также мы сообщали, что Полякова рассказала о своей болезни.