Тисячі кілометрів від Києва — куди прилетіла Полякова з донькою
Співачка Оля Полякова разом зі старшою донькою Марією зустрілися за кордоном, аби разом полетіти на інший континент. Подробиць поїздки зіркова родина поки не розкриває, але вочевидь до Занзібару (Танзанія) вони приїхали на відпочинок.
Відповідні сторіз з'явились в Instagram Полякової.
Оля Полякова в Африці
За словами 44-річної співачки, вона ледь встигла на літак, бо на передодні в неї був концерт в Хмельницькому. Хоча взагалі, судячи з афіші, мала виступати в Києві на зйомках новорічного концерту "Музична платформа".
Полякову та доньку зустріли в Африці виразом Акуна Матата (суахілі Hakuna Matata — у перекладі з мови суахілі буквально означає "ніяких турбот").
"Ось це ми знаємо цю фразу. А вони, до речі, знають фразу "Слава Україні". Тому ми обмінялися. Тепер вони поліглоти, і ми", — сказала у відео Полякова.
Співачка знімала краєвиди з вікна автомобіля та зазначила, що вона ні з чим не сплутає запахи, які відчула по прильоту до Занзібару.
"Такий запах буває тільки в країнах, де є Індійський океан. Я дуже люблю країни з Індійським океаном. Це Шри-Ланка, моя улюблена просто. І Маврикій прекрасний. Ой, дивіться, які красиві дівчата", — перервала на півслові фразу співачка та показала місцевих жительок.
Нагадаємо, раніше ми писали — Полякова вважає, що Путін мертвий та знає, коли закінчиться війна. Також ми повідомляли, що Полякова розповіла про свою хворобу.
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