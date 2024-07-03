Лили Аллен завела OnlyFans, доступ к которому обойдется в десять долларов

Титулованная певица завела страницу в OnlyFans — что она там показывает
Британская певица Лили Аллен, которой в мае исполнилось 39 лет, завела аккаунт на OnlyFans. На ресурс, где обычно публикуют откровенные фото и видео, титулованная артистка загружает несколько иной контент.
Об этом сообщает The Guardian.
Лили Аллен завела OnlyFans
Номинант премии "Грэмми" опубликовала видео пальцев ног с педикюром у фонтана Треви в Риме (столица Италия). Она скрыла ноги флагом этой страны и оставила ссылку на свою страницу в OnlyFans.
Суперзвезда, поставившая музыкальную карьеру на паузу, намерена продавать фотографии своих стоп для фут-фетишистов. Сейчас на OnlyFans Лили Аллен опубликовано семь постов. Подписка на звездный контент обойдется в десять долларов в месяц. На аватарку в профиле Аллен поставила фотографии пальцев.
Более полтысячи пользователей платформы OnlyFans поставили лайки профилю Аллен. Идея продажи фотографий пришла к певице недавно. На страницах в соцсетях салона, куда Лили ходит на педикюр, очень популярны снимки с ее ногами.
Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Дуа Липа впервые подтвердила отношения со звездой фильма "Фантастические звери". Также мы писали, что жена британского актера Роберта Паттинсона появилась на обложке глянца Vogue.
Читайте Новини.LIVE!