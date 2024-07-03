Лили Аллен завела OnlyFans, доступ к которому обойдется в десять долларов

Британская певица Лили Аллен. Фото: Instagram/lilyallen

Британская певица Лили Аллен, которой в мае исполнилось 39 лет, завела аккаунт на OnlyFans. На ресурс, где обычно публикуют откровенные фото и видео, титулованная артистка загружает несколько иной контент.

Об этом сообщает The Guardian.

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Лили Аллен завела OnlyFans

Номинант премии "Грэмми" опубликовала видео пальцев ног с педикюром у фонтана Треви в Риме (столица Италия). Она скрыла ноги флагом этой страны и оставила ссылку на свою страницу в OnlyFans.

Лили Аллен устроила промо своей странички на OnlyFans. Скриншот: Instagram/lilyallen

Суперзвезда, поставившая музыкальную карьеру на паузу, намерена продавать фотографии своих стоп для фут-фетишистов. Сейчас на OnlyFans Лили Аллен опубликовано семь постов. Подписка на звездный контент обойдется в десять долларов в месяц. На аватарку в профиле Аллен поставила фотографии пальцев.

Лили Аллен профиль на OnlyFans по состоянию на 03 июля 2024 года. Скриншот: сайт OnlyFans

Более полтысячи пользователей платформы OnlyFans поставили лайки профилю Аллен. Идея продажи фотографий пришла к певице недавно. На страницах в соцсетях салона, куда Лили ходит на педикюр, очень популярны снимки с ее ногами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Дуа Липа впервые подтвердила отношения со звездой фильма "Фантастические звери". Также мы писали, что жена британского актера Роберта Паттинсона появилась на обложке глянца Vogue.