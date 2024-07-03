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Титулованная певица завела страницу в OnlyFans — что она там показывает

3 июля 2024 22:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Лили Аллен завела OnlyFans, доступ к которому обойдется в десять долларов
Британская певица Лили Аллен. Фото: Instagram/lilyallen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британская певица Лили Аллен, которой в мае исполнилось 39 лет, завела аккаунт на OnlyFans. На ресурс, где обычно публикуют откровенные фото и видео, титулованная артистка загружает несколько иной контент.

Об этом сообщает The Guardian.

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Лили Аллен завела OnlyFans

Номинант премии "Грэмми" опубликовала видео пальцев ног с педикюром у фонтана Треви в Риме (столица Италия). Она скрыла ноги флагом этой страны и оставила ссылку на свою страницу в OnlyFans.

Лили Аллен устроила промо своей страницы на OnlyFans
Лили Аллен устроила промо своей странички на OnlyFans. Скриншот: Instagram/lilyallen

Суперзвезда, поставившая музыкальную карьеру на паузу, намерена продавать фотографии своих стоп для фут-фетишистов. Сейчас на OnlyFans Лили Аллен опубликовано семь постов. Подписка на звездный контент обойдется в десять долларов в месяц. На аватарку в профиле Аллен поставила фотографии пальцев.

Профиль Лили Аллен на OnlyFans
Лили Аллен профиль на OnlyFans по состоянию на 03 июля 2024 года. Скриншот: сайт OnlyFans

Более полтысячи пользователей платформы OnlyFans поставили лайки профилю Аллен. Идея продажи фотографий пришла к певице недавно. На страницах в соцсетях салона, куда Лили ходит на педикюр, очень популярны снимки с ее ногами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Lily Allen (@lilyallen)

Напомним, ранее мы рассказывали, что певица Дуа Липа впервые подтвердила отношения со звездой фильма "Фантастические звери". Также мы писали, что жена британского актера Роберта Паттинсона появилась на обложке глянца Vogue.

ноги зарубежные звезды певица OnlyFans

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