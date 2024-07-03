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Дуа Ліпа вперше підтвердила стосунки з зіркою фільму "Фантастичні звірі"

3 липня 2024 13:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дуа Ліпа вперше підтвердила стосунки з зіркою фільму "Фантастичні звірі"
Співачка Дуа Ліпа та Каллум Тернер. Фото: instagram.com/dualipa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська співачка Дуа Ліпа вперше поділилася фото із бойфрендом Калумом Тернером. 28-річна виконавиця опублікувала спільні знімки із 34-річним актором.

Про це стало відомо з соціальної мережі знаменитості.

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Пара відвідала популярний музичний фестиваль Glastonbury, що відбувся напередодні в Англії. В один із днів фестивалю співачка виступила на сцені, а решту часу закохані провели в товаристві один одного та своїх друзів. На одній фотографії, яку опублікувала Дуа, вони з Каллумом гуляють територією фестивалю, а він цілує її. На іншому знімку закохані посміхаються і дивляться один на одного, лежачи на траві.

 

Співачка Дуа Ліпа та Каллум Тернер
Співачка Дуа Ліпа та Каллум Тернер. Фото: instagram.com/dualipa/

 

Співачка Дуа Ліпа та Каллум Тернер на Гластонбері. Фото: instagram.com/dualipa/
Співачка Дуа Ліпа та Каллум Тернер на Гластонбері. Фото: instagram.com/dualipa/

 

Про роман Каллума Тернера та Дуа Ліпа стало відомо у січні цього року, коли співачка прийшла підтримати бойфренда на прем'єру серіалу "Володарі повітря", де він зіграв одну з ролей. Пару зняли танцюючою на афтепаті після прем'єри в Лос-Анджелесі. Закохані часто потрапляють в об'єктиви папараці разом, але поки що не підтверджували свої стосунки офіційно і не виходили у світ як пара.

Раніше Липа вісім місяців зустрічалася з французьким режисером Роменом Гаврасом, а з 2019 по 2021 рік перебувала у відносинах з моделлю та братом Джіджі та Белли Хадід Анваром.

Каллум Тернер, найбільш відомий за серіалом "Війна та мир" та фільмом "Фантастичні звірі", з 2016 по 2017 рік зустрічався з Ванессою Кірбі, яка зіграла принцесу Маргарет у серіалі "Корона".

Нагадаємо, Мадонна почала зустрічатися з боксером. А раніше Демі Мур приписували роман зі значному молодшим музикантом. 

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