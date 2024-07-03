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Титулована співачка завела сторінку в OnlyFans — що вона там показує

3 липня 2024 22:34
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Стас Кожушко
Редактор
Лілі Аллен завела OnlyFans, доступ до якого обійдеться в десять доларів
Британська співачка Лілі Аллен. Фото: Instagram/lilyallen
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Британська співачка Лілі Аллен, якій в травні виповнилось 39 років, завела акаунт на OnlyFans. На ресурс, в якому зазвичай публікують відверті фото та відео, титулована артистка завантажує дещо інший контент. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Лілі Аллен завела OnlyFans

Номінантка премії "Ґреммі" опублікувала відео пальців ніг з педикюром біля фонтану Треві в Римі (столиця Італія). Вона приховала ноги прапором цієї країни та залишила посилання на свою сторінку в OnlyFans. 

Лілі Аллен влаштувала промо своєї сторінки на OnlyFans
Лілі Аллен влаштувала промо своєї сторінки на OnlyFans. Скриншот: Instagram/lilyallen

Суперзірка, яка поставила музичну кар’єру на паузу, має намір продавати фотографії своїх стоп для фут-фетишистів. Зараз на OnlyFans Лілі Аллен опубліковано сім постів. Підписка на зірковий контент обійдеться в десять доларів на місяць. На аватарку у профілі Аллен поставила фотографії пальців. 

Профіль Лілі Аллен на OnlyFans
Профіль Лілі Аллен на OnlyFans станом на 03 липня 2024 року. Скриншот: сайт OnlyFans

Понад півтисячі користувачів платформи OnlyFans поставили лайки профілю Аллен. Ідея продажу фотографій прийшла до співачки нещодавно. На сторінках в соцмережах салону, куди Лілі ходить на педикюр, дуже популярні знімки з її ногами.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lily Allen (@lilyallen)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Дуа Ліпа вперше підтвердила стосунки з зіркою фільму "Фантастичні звірі". Також ми писали, що дружина британського актора Роберта Паттінсона з’явилась на обкладинці глянцю Vogue.

ноги закордонні зірки співачка OnlyFans

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