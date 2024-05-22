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Тизер четвертого сезона — Лиам Гемсворт сыграет нового Ведьмака

22 мая 2024 22:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Вышел тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак" с Лиамом Гемсвортом в главной роли - видео
Австралийский актер Лиам Гемсворт. Фото: Entertainment Weekly
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Звезда "Голодных игр" и "Дня независимости: Возрождение" Лиам Гемсворт стал новым Ведьмаком в четвертом сезоне. Кинокомпания Netflix опубликовала тизер с представлением нового актера.

Видео выложили в YouTube.

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Если в первых трех сезонах безжалостного и очень соблазнительного Ведьмака сыграл Генри Кавилл, то в новой истории зрители его уже не увидят. Актера заменили на Лиама Гемсворта — обольстительного юношу из "Голодных игр", так и не влюбившего в себя Катнисс Эвердин.

Однако, в главных ролях остались Фрея Аллан (Цирилла), Ани Чалотры (Еннифер) и Джои Бейти (Лютик). Впрочем, также присоединился Лоуренс Фишберн в качестве вампира Региса.

"Как фанат "Ведьмака", я очень рад возможности сыграть Геральта из Ривии. Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды правления и позволяет мне взять мечи Белого Волка для следующей главы приключений. Генри, я был твоим фанатом на протяжении многих лет и меня вдохновило то, что ты принес любимому персонажу. Возможно, мне нужно заняться чем-то тяжелым, но я правда рад войти в мир Ведьмака", — рассказывал Хемсворт.

Кинокоманда попыталась оправдать смену героя. На сайте Redanian Intelligence объяснили, почему Гемсворт повторяет сцены, которые уже были в предыдущем сезоне. В легенде о Ведьмаке есть часть об ошибках в рассказах: "Он выглядел не так!" После похожей коллизии появится Лиам Гемсворт и покажет себя в сценах, которые уже были сыграны предыдущим актерам.

Генри Кавилл отказался от роли еще во время съемок третьего сезона в 2022 году. У него не было достаточно времени на другие проекты, поэтому он выбрал прекратить сотрудничество с Netflix.

Напомним, легенда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз приехал в Киев с благотворительной миссией. Также мы рассказывали, как снимали третий сезон "Бриджертонов".

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Лиам Гемсворт

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