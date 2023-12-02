Том Холланд рассказал, когда выйдет новый фильм "Человек-паук 4"

Том Холланд в роли человека-паука. Фото: стоп-кадр из фильма "Человек-паук"

Новая часть вселенной Marvel должна выйти на экраны в следующем году, однако точной даты пока нет. Актер Том Холланд, играющий Человека-паука, поделился самыми свежими деталями творческого процесса.

Об этом рассказали в издании Hollywood Lifе.

Читайте также:

Что известно о новой части "Человека-паука"

В ноябре 2023 года Том рассказал группе репортеров, что фильм еще не существует, но "разговоры" об этом были.

"Все, что я могу сказать — мы активно обсуждаем, какой может быть четвертая интерпретация моего персонажа. С другой стороны, я переживаю, сможем ли мы найти способ отдать должное персонажу. Я очень защищаю Человека-паука. Мне очень повезло, что я имел возможность работать над франшизой, которая становилась лучшей с каждым фильмом, которая становилась все более успешной с каждым фильмом. Я хочу защитить наследие моего героя", — признался актер.

В мае 2023 года Том Холланд также заявлял о предварительном этапе разработки фильма, но тогда этот процесс остановил забастовку писателей.

"Я не могу об этом говорить, но я могу сказать, что мы проводили встречи. В знак солидарности с писателями мы приостановили встречи. Было много разговоров, но на данный момент это очень ранняя стадия создания фильма", — сказал актер.

Том Холланд во франшизе "Человек-паук". Фото: стоп-кадр фильма

Продюсер ленты Эми Паскаль в мае 2023 года говорила, что охотно поддерживает волеизъявление писателей, хотя от этого и затягивается процесс написания сценария.

"Мы в процессе работы, но сейчас началась забастовка писателей. Сейчас никто не работает. Мы все поклонники одного дела", — поделилась продюсер.

Президент Marvel Studios Кевин Фейдж подтвердил, что "Человек-паук 4" выйдет в прокат.

"Все, что я скажу, это то, что у нас есть история. У нас есть большие идеи на этот счет, и наши сценаристы сейчас только пробуют перо", — сказал президент.

Когда выйдет новый фильм

Сейчас съемки еще не начались, поскольку написание части сценария еще продолжается. Теоретически "Человек-паук" может выйти в конце 2024 года или начале 2025-го. Официальной даты пока нет, однако главные роли должны сыграть Том Холланд и Зендея.

Зендея и Том Холланд в фильме. Фото: стоп-кадр из киноленты "Человек-паук"

Напомним, что Эмбер Герд полностью "вырезали" из трейлера в новую часть "Аквамен и Утерянное Королевство" , который выйдет на украинские экраны 21 декабря. Скорее всего, сцены с Герд в фильме сократили еще больше из-за скандала вокруг ее судебной волокиты с экс-мужем Джонни Деппом.