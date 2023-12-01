Якими через 35 років стали зірки відомого Міцного горішка — кого вже немає

Брюс Вілліс у фільмі "Міцний горішок". Фото: The Ringer

У 1988 році на телеекрани вперше вийшов американський бойовик "Міцний горішок", який одразу ж увійшов в історію не тільки через захоплюючий сюжет, а й завдяки таланту акторів. Ось вже пройшло 35 років з моменту виходу фільму, тому саме час подивитися, якими стали головні герої.

Новини.LIVE розповідає, як змінилися актори фільму "Міцний горішок" за 35 років.

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Брюс Вілліс

Американський актор зіграв головну роль чоловіка на ім’я Джон МакКлейн, завдяки чому отримав прізвисько "міцний горішок", яке супроводжує його вже багато років. Після завершення зйомок у Брюса дуже добре склалася кар’єра і особисте життя.

Але, на жаль, у 2022 році лікарі діагностували у нього розлад мовлення, який виникає через ураження кори головного мозку, через що йому довелося закінчити свою кар’єру в кіно. У 68 років Брюс Вілліс почав втрачати пам’ять.

Брюс Вілліс у фільмі "Міцний горішок" і сьогодні. Фото: LADbible

Алан Рікман

У "Міцному горішку" Алан Рікман зіграв роль голови банди Ганса Грубера, через що отримав шалену любов глядачів. Після завершення зйомок англійський актор зіграв ще одну дуже успішну роль професора Северуса Снейпа у фільмі "Гаррі Поттер".

На жаль, у 2016 році відомого актора не стало через онкологічне захворювання, на той момент йому було 69 років.

Алан Рікман у ролі Ганса Грубера і в останні роки життя. Фото

Бонні Беделіа

Американська акторка зіграла роль красуні Холлі МакКлейн, яка була дружиною головного героя Джон МакКлейна. Під час зйомок продюсери помітили, наскільки вона талановита акторка, тому запросили грати ще в декількох інших картинах.

До речі, вона має племінника — актора і головного героя фільму "Сам удома" Маколея Калкіна.

Бонні Беделіа у "Міцному горішку" і сьогодні. Фото: AdME

Харт Бокнер

Глядачі культового фільму дуже запам’ятали кумедний образ Гаррі Елліса, якого грав актор Харт Бокнер. Після завершення зйомок "Міцного горішку" Харт продовжив пов’язувати своє життя з кар’єрою у кіноіндустрії.

Втім, пізніше канадський актор вирішив себе спробувати ще й у ролі продюсера і сценариста.

Харт Бокнер у ролі Гаррі Елліса і зараз. Фото: Nine

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