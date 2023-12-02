Том Голланд розповів, коли вийде новий фільм "Людина-павук 4"

Том Холанд в ролі людини-павука. Фото: стоп-кадр з фільму "Людина-павук"

Нова частина всесвіту Marvel має вийти на екрани наступного року, проте точної дати поки що немає. Актор Том Голланд, який грає Людину-павука, поділився найсвіжішими деталями творчого процесу.

Про це розповіли в виданні "Hollywood Lifе"

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У листопаді 2023 року Том розповів групі репортерів, що фільму ще не існує, але "розмови" про це були.

"Все, що я можу сказати — ми активно обговорюємо, якою може бути четверта інтерпретація мого персонажа. З іншого боку, я переживаю, чи зможемо ми знайти спосіб віддати належне персонажу. Я дуже захищаю Людину-павука. Мені дуже пощастило, що я мав можливість працювати над франшизою, яка ставала кращою з кожним фільмом, яка ставала все більш успішною з кожним фільмом. Я хочу захистити спадщину мого героя", — зізнався актор.

У травні 2023 року Том Голланд також заявляв про підготовчий етап розробки фільму, але тоді цей процес зупинив страйк письменників.

"Я не можу про це говорити, але я можу сказати, що ми проводили зустрічі. На знак солідарності з письменниками ми призупинили зустрічі. Було багато розмов, але на даний момент це дуже, дуже рання стадія створення фільму", — сказав актор.

Том Голланд у франшизі "Людина-павук". Фото: стоп-кадр фільму

Продюсерка стрічки Емі Паскаль у травні 2023 року говорила, що охоче підтримує волевиявлення письменників, хоча від цього і затягується процес написання сценарію.

"Ми в процесі роботи, але зараз розпочався страйк письменників. Нині ніхто не працює. Ми всі прихильники однієї справи.", — поділилась продюсерка.

Президент Marvel Studios Кевін Фейдж підтвердив, що "Людина-павук 4" вийде в прокат.

"Все, що я скажу, це те, що у нас є історія. У нас є великі ідеї щодо цього, і наші сценаристи зараз лише пробують перо", — сказав президент.

Коли вийде новий фільм

На даний момент зйомки ще не почались, оскільки написання частини сценарія ще триває. Теоритично "Людина-павук" може вийти наприкінці 2024 року або на початку 2025. Офіційної дати поки що немає, проте головні ролі мають зіграти Том Голланд та Зендея.

Зендея та Том Голланд в фільмі. Фото: стоп-кадр з кінострічки "Людина-павук"

Нагадаємо, що Ембер Герд повністю "вирізали" з трейлера до нової частини "Аквамен і Загублене Королівство", який вийде на українські екрани 21-го грудня. Найімовірніше, сцени з Герд у фільмі скоротили ще більше через скандал навколо її судової тяганини з ексчоловіком Джонні Деппом.