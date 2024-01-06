Тоня Матвиенко категорически не хочет рожать детей
Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что не хочет больше рожать. Она считает, что уже слишком поздно и сейчас имеет другие интересы.
Звезда поделилась мыслями в интервью Алексею Суханову.
Тоня Матвиенко не хочет больше детей от Арсена Мирзояна
Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что не хочет больше рожать детей. У певицы есть другие приоритеты в жизни.
"Сразу говорю "нет". Я уже не такая молодая, это очень трудно и ответственно. Не с кем детей оставлять. Раньше мама была с Ниной. Нет, нет, нет. Я не домашняя, мне куда-то надо ехать. Я свое уже, все, хватит. Это же здоровье, мне уже за 40", — сказала артистка.
Алексей Суханов спросил Матвиенко, что она скажет, если ее муж Арсен Мирзоян захочет еще малыша. Звезда уверена, что он должен "перехотеть".
"Он не захочет. Потому что у него же еще от первого брака два сына. Это же надо всех их обеспечивать, это же не игрушки. Это ответственность. Хватит. Надо о себе немного подумать. Я тогда развалюсь, если будет еще один ребенок. Дайте мне собраться. Волосы выпадают, я худею каждый день", — рассказала Матвиенко.
У Тони Матвиенко от первого брака есть 25-летняя дочь Ульяна, в браке с Арсеном Мирзояном артистка родила дочь Нину, которой сейчас 7 лет.
У певца также есть дети от предыдущих отношений — двое сыновей.
Ранее Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью.
Напомним, что Тоня Матвиенко вспомнила, как впервые встретилась с Арсеном Мирзояном.
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