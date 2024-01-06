Тоня Матвиенко категорически не хочет рожать детей

Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что не хочет больше рожать. Она считает, что уже слишком поздно и сейчас имеет другие интересы.

Звезда поделилась мыслями в интервью Алексею Суханову.

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Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что не хочет больше рожать детей. У певицы есть другие приоритеты в жизни.

"Сразу говорю "нет". Я уже не такая молодая, это очень трудно и ответственно. Не с кем детей оставлять. Раньше мама была с Ниной. Нет, нет, нет. Я не домашняя, мне куда-то надо ехать. Я свое уже, все, хватит. Это же здоровье, мне уже за 40", — сказала артистка.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Алексей Суханов спросил Матвиенко, что она скажет, если ее муж Арсен Мирзоян захочет еще малыша. Звезда уверена, что он должен "перехотеть".

"Он не захочет. Потому что у него же еще от первого брака два сына. Это же надо всех их обеспечивать, это же не игрушки. Это ответственность. Хватит. Надо о себе немного подумать. Я тогда развалюсь, если будет еще один ребенок. Дайте мне собраться. Волосы выпадают, я худею каждый день", — рассказала Матвиенко.

У Тони Матвиенко от первого брака есть 25-летняя дочь Ульяна, в браке с Арсеном Мирзояном артистка родила дочь Нину, которой сейчас 7 лет.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочери. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

У певца также есть дети от предыдущих отношений — двое сыновей.

Ранее Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью.

Напомним, что Тоня Матвиенко вспомнила, как впервые встретилась с Арсеном Мирзояном.