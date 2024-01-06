Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тоня Матвієнко категорично не хоче народжувати дітей arrow

Тоня Матвієнко категорично не хоче народжувати дітей

6 січня 2024 21:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тоня Матвієнко категорично не хоче народжувати дітей
Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналась, що не хоче більше народжувати. Вона вважає, що вже запізно та зараз має інші інтереси.

Зірка поділилась думками в інтерв'ю Олексію Суханову.

Читайте також:

Тоня Матвієнко не хоче більше дітей від Арсена Мірзояна

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що не хоче більше народжувати дітей. Співачка має інші пріорітети у житті.

"Одразу кажу "ні". Я вже не така молода, це дуже важко і відповідально. Нема з ким дітей залишати. Раніше мама була з Ніною. Ні, ні, ні. Я не домашня, мені кудись треба їхати. Ні, ніякі діти. Я своє вже, все, досить. Це ж здоров'я, мені вже за 40", — сказала артистка. 

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Олексій Суханов запитав Матвієнко, що вона скаже, якщо її чоловік Арсен Мірзоян захоче ще малюка. Зірка впевнена, що він має "перехотіти".

"Він не захоче. Тому що у нього ж ще від першого шлюбу двоє синів. Це ж треба всіх їх забезпечувати, це ж не іграшки. Це відповідальність. Вистачить. Треба про себе трохи подумати. Я тоді розвалюсь, якщо буде ще одна дитина. Дайте мені зібратись. Волосся випадає, я худну кожен день", — розповіла Матвієнко.

У Тоні Матвієнко від першого шлюбу є 25-річна донька Уляна, у шлюбі з Арсеном Мірзояном артистка народила доньку Ніну, якій зараз 7 років.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхні доньки. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхні доньки. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Співак також має дітей від попередніх стосунків — двох синів.

Раніше Тоня Матвієнко поділилася аудіозаписом своєї мами, який вона записала перед смертю.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко згадала, як вперше зустрілася з Арсеном Мірзояном.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі