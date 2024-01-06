Тоня Матвієнко категорично не хоче народжувати дітей

Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналась, що не хоче більше народжувати. Вона вважає, що вже запізно та зараз має інші інтереси.

Зірка поділилась думками в інтерв'ю Олексію Суханову.

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Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що не хоче більше народжувати дітей. Співачка має інші пріорітети у житті.

"Одразу кажу "ні". Я вже не така молода, це дуже важко і відповідально. Нема з ким дітей залишати. Раніше мама була з Ніною. Ні, ні, ні. Я не домашня, мені кудись треба їхати. Ні, ніякі діти. Я своє вже, все, досить. Це ж здоров'я, мені вже за 40", — сказала артистка.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Олексій Суханов запитав Матвієнко, що вона скаже, якщо її чоловік Арсен Мірзоян захоче ще малюка. Зірка впевнена, що він має "перехотіти".

"Він не захоче. Тому що у нього ж ще від першого шлюбу двоє синів. Це ж треба всіх їх забезпечувати, це ж не іграшки. Це відповідальність. Вистачить. Треба про себе трохи подумати. Я тоді розвалюсь, якщо буде ще одна дитина. Дайте мені зібратись. Волосся випадає, я худну кожен день", — розповіла Матвієнко.

У Тоні Матвієнко від першого шлюбу є 25-річна донька Уляна, у шлюбі з Арсеном Мірзояном артистка народила доньку Ніну, якій зараз 7 років.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхні доньки. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Співак також має дітей від попередніх стосунків — двох синів.

Раніше Тоня Матвієнко поділилася аудіозаписом своєї мами, який вона записала перед смертю.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко згадала, як вперше зустрілася з Арсеном Мірзояном.