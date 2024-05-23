Тоня Матвиенко рассекретила подробности первого брака и беременности в 17

Украинская певица Тоня Матвиенко. Фото: instagram/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко рассказала историю знакомства со своим первым мужем. Она влюбилась и родила от него дочь Ульяну в 17 лет.

Об этом звезда рассказала в эфире шоу "Наше Радио".

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Тоню Матвиенко с первым мужем познакомил одноклассник

Певица Тоня Матвиенко редко рассказывает о своей личной жизни. Она практически впервые раскрыла подробности своего первого брака, длившегося 10 лет. Со своей первой любовью она познакомилась в 1997 году.

"У меня был одноклассник. Он меня познакомил со своим другом, и я вышла за него замуж — это мой первый брак был. Я родила ребенка, и он говорит: "Блин, Тоня, я тебя всю жизнь любил". Говорю: "Да чего ты не сказал?" А он говорит: "А я боялся", — поделилась певица.

Тоня сильно влюбилась и хотела прожить с мужем всю жизнь. На тот момент ей было 16, а ему — 23. Уже через год отношений звезда забеременела и родила дочь Ульяну.

Впрочем, согласие не продолжалось вечно. В отношениях возник кризис, и они развелись. Позже Матвиенко построила отношения с Арсеном Мирзояном и 15 января 2016 родила вторую дочь Нину. И только потом они поженились.

Напомним, Тоня Матвиенко нежно поздравила любимого мужчину с праздником. Также кольцо ее покойной мамы Нины Матвиенко выставили на аукцион.