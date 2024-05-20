Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тоня Матвієнко зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження arrow

Тоня Матвієнко зворушливо привітала свого чоловіка з днем народження

20 травня 2024 21:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тоня Матвієнко зворушливо привітала Арсена Мірзояна з 46-річчям
Музичні виконавці Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. Фото: Instagram/tonya_matvienko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співак, фіналіст шоу "Голос країни" Арсен Мірзоян відзначив день народження. В понеділок, 20 травня, йому виповнилось 46 років. З цього приводу однією з перших зіркового іменинника привітала його дружина, співачка Тоня Матвієнко. 

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах

Читайте також:

День народження Арсена Мірзояна

Тоня Матвієнко опублікувала спільні архівні фотографії з різних років. А на титульну поставила портретне фото коханого, на якому він дивиться у підлогу.

"Вітаю тебе, Арсене, з твоїм днем. Я тобі бажаю всього, що є у світі доброго, чудового, світлого, щоб все було твоє. Будь щасливий та здоровий! Ти мій геній. Я тебе дуже люблю", — написала Тоня. 

Арсен лаконічно відповів в коментарях: "Дякую, моя Бусінка. Люблю тебе". Свої привітання під дописом Тоні також залишили телеведуча Соломія Вітвіцька та співак, військовослужбовець Віталій Козловський. 

Водночас зірковий уродженець Запоріжжя опублікував на своїй сторінці фото, на якому він умиротворено дивиться у вікно. 

"Мені 46. 3D — моє всьо! Дружина, діти, друзі. Всім пробачив і навіть собі", — написав Арсен Мірзоян. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що кохана репера Позитива, яку він нещодавно розсекретив, привітала його з днем народження. Також ми розповідали, що співак, композитор Міша Крупін розпочав сольну кар'єру.

День народження
соцмережі
Тоня Матвієнко
українські зірки
Арсен Мірзоян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify