Тоня Матвієнко зворушливо привітала Арсена Мірзояна з 46-річчям

Музичні виконавці Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. Фото: Instagram/tonya_matvienko

Співак, фіналіст шоу "Голос країни" Арсен Мірзоян відзначив день народження. В понеділок, 20 травня, йому виповнилось 46 років. З цього приводу однією з перших зіркового іменинника привітала його дружина, співачка Тоня Матвієнко.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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Тоня Матвієнко опублікувала спільні архівні фотографії з різних років. А на титульну поставила портретне фото коханого, на якому він дивиться у підлогу.

"Вітаю тебе, Арсене, з твоїм днем. Я тобі бажаю всього, що є у світі доброго, чудового, світлого, щоб все було твоє. Будь щасливий та здоровий! Ти мій геній. Я тебе дуже люблю", — написала Тоня.

Арсен лаконічно відповів в коментарях: "Дякую, моя Бусінка. Люблю тебе". Свої привітання під дописом Тоні також залишили телеведуча Соломія Вітвіцька та співак, військовослужбовець Віталій Козловський.

Водночас зірковий уродженець Запоріжжя опублікував на своїй сторінці фото, на якому він умиротворено дивиться у вікно.

"Мені 46. 3D — моє всьо! Дружина, діти, друзі. Всім пробачив і навіть собі", — написав Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кохана репера Позитива, яку він нещодавно розсекретив, привітала його з днем народження. Також ми розповідали, що співак, композитор Міша Крупін розпочав сольну кар'єру.