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Тоня Матвієнко поділилась пікантними подробицями першого шлюбу

23 травня 2024 10:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Тоня Матвієнко розсекретила подробиці першого шлюбу та вагітності у 17 — деталі
Українська співачка Тоня Матвієнко. Фото: instagram/tonya_matvienko
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачка Тоня Матвієнко розповіла історію знайомства зі своїм першим чоловіком. Вона закохалась і народила від нього доньку Уляну в 17 років.

Про це зірка розповіла в ефірі шоу "Наше Радіо".

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Тоню Матвієнко з першим чоловіком познайомив однокласник

Співачка Тоня Матвієнко рідко розповідає про своє особисте життя. Вона практично вперше розкрила подробиці свого першого шлюбу, який тривав 10 років.  Зі своїм першим коханням вона познайомилась у 1997 році. 

"У мене був однокласник, він мене познайомив зі своїм другом, і я вийшла за нього заміж — це мій перший шлюб був. Я народила дитину, і він каже: "Блін, Тоню, я тебе все життя любив". Кажу: "Так чого ти не сказав?" А він каже: "А я боявся", — поділилась співачка.

Тоня сильно закохалась і хотіла прожити з чоловіком усе життя. На той момент їй було 16, а йому — 23. Вже за рік стосунків зірка завагітніла і народила донечку Уляну. 

Втім, злагода не тривала вічно. У стосунках виникла криза і вони розлучились. Пізніше Матвієнко побудувала стосунки з Арсеном Мірзояном і 15 січня 2016 року народила другу доньку Ніну. І тільки після вони одружились. 

Нагадаємо, Тоня Матвієнко ніжно привітала коханого чоловіка зі святом. Також каблучку її покійної мами Ніни Матвієнко виставили на аукціон.

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Тоня Матвієнко
Ніна Матвієнко
вагітність
українські зірки
кохання

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