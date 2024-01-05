Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью arrow

Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью

5 января 2024 18:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью
Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко на сцене. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Тоня Матвиенко дала откровенное интервью Алексею Суханову в котором рассказала о последних днях своей мамы — народной артистки Украины Нины Матвиенко — и поделилась последней аудиозаписью, в которой певица делится своими переживаниями и дает напутствия.

Запись была обнародована на YouTube-канале "Говорить Суханов".

Читайте также:

Последние слова Нины Матвиенко

Тоня Матвиенко решилась на откровенный разговор с ведущим Алексеем Сухановым. Среди всего певица рассказала о последних днях своей мамы и последних разговорах с ней.

Когда Нина Митрофановна заболела у нее было много переживаний. В частности, она не хотела, чтобы ее видели слабой.

 

"Она никогда не хотела, чтобы люди знали, как она это пережила, как она выглядит. Она всегда хотела, чтобы люди помнили ее здоровой. Ей было стыдно даже в начале, чтобы мужчины (муж, сыновья) видели. Только девушек допускала ", — рассказала Тоня.

 

В последние дни Нина Матвиенко уже не могла говорить. Дочь навещала ее и говорила с ней сама.

"Я с ней разговаривала. 6-го октября она не разговаривала уже, я плакала, целовала ее, рассказывала, что у меня происходит. Я уже тогда начала худеть... Простите, сняла штаны, показала, как я похудела. Сознательные такие глаза у нее были", — поделилась певица.

Однако, когда Нина Матвиенко еще могла разговаривать, она много общалась с помощью аудиозаписей. Отправляла их родным, в том числе и Тоне. Частью одной из последних записей исполнительница поделилась с Алексеем Сухановым. Мама делилась своими переживаниями по поводу близкой смерти.

 

"Любила жизнь, только сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не заметила, когда она закончилась так быстро. Ох, надо было мне ходить каждый год проверяться. Но ведь ничего не болело, чего проверяться?", — сквозь слезы говорила народная артистка.

Очень переживала Нина Митрофановна и за судьбу Украины, которую очень любила.

 

"Молитесь за Украину. Она достойна этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я ее ребенок. Если бы могла, прижала бы к сердцу всю-всю-всю. Там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли. Матушку, всю эту святую земельку. Каждый день с ней говорила, каждый день. Просила поносить меня подольше", — говорила артистка.

Полной версией аудио возможно когда-нибудь поделится Тоня Матвиенко.

Напомним, Тоня Матвиенко прокомментировала свое состояние после смерти матери.

Мы писали, что Тоня Матвиенко вспомнила, как впервые встретилась с Арсеном Мирзояном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме