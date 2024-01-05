Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью

Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко на сцене. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко дала откровенное интервью Алексею Суханову в котором рассказала о последних днях своей мамы — народной артистки Украины Нины Матвиенко — и поделилась последней аудиозаписью, в которой певица делится своими переживаниями и дает напутствия.

Запись была обнародована на YouTube-канале "Говорить Суханов".

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Тоня Матвиенко решилась на откровенный разговор с ведущим Алексеем Сухановым. Среди всего певица рассказала о последних днях своей мамы и последних разговорах с ней.

Когда Нина Митрофановна заболела у нее было много переживаний. В частности, она не хотела, чтобы ее видели слабой.

"Она никогда не хотела, чтобы люди знали, как она это пережила, как она выглядит. Она всегда хотела, чтобы люди помнили ее здоровой. Ей было стыдно даже в начале, чтобы мужчины (муж, сыновья) видели. Только девушек допускала ", — рассказала Тоня.

В последние дни Нина Матвиенко уже не могла говорить. Дочь навещала ее и говорила с ней сама.

"Я с ней разговаривала. 6-го октября она не разговаривала уже, я плакала, целовала ее, рассказывала, что у меня происходит. Я уже тогда начала худеть... Простите, сняла штаны, показала, как я похудела. Сознательные такие глаза у нее были", — поделилась певица.

Однако, когда Нина Матвиенко еще могла разговаривать, она много общалась с помощью аудиозаписей. Отправляла их родным, в том числе и Тоне. Частью одной из последних записей исполнительница поделилась с Алексеем Сухановым. Мама делилась своими переживаниями по поводу близкой смерти.

"Любила жизнь, только сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не заметила, когда она закончилась так быстро. Ох, надо было мне ходить каждый год проверяться. Но ведь ничего не болело, чего проверяться?", — сквозь слезы говорила народная артистка.

Очень переживала Нина Митрофановна и за судьбу Украины, которую очень любила.

"Молитесь за Украину. Она достойна этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я ее ребенок. Если бы могла, прижала бы к сердцу всю-всю-всю. Там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли. Матушку, всю эту святую земельку. Каждый день с ней говорила, каждый день. Просила поносить меня подольше", — говорила артистка.

Полной версией аудио возможно когда-нибудь поделится Тоня Матвиенко.

Напомним, Тоня Матвиенко прокомментировала свое состояние после смерти матери.

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