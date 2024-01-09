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Тоня Матвиенко выступила в украинском ресторане в Дубае

9 января 2024 11:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Тоня Матвиенко выступила в украинском ресторане в Дубае
Певица Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Тоня Матвиенко уехала в Дубай, куда ее пригласили выступить в украинском ресторане. Послушать живое исполнение певицы собрались украинцы, которые находятся в ОАЭ.

Видео и фото из Дубаи Матвиенко показала в Instagram.

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Тоня Матвиенко выступила в известном ресторане украинской кухни в Дубае. Мероприятие было организовано посольством Украины в ОАЭ в честь праздника Крещения. На концерте, ведущей которого была Василиса Фролова, собрались украинцы.

 

Тоня Матвиенко
Скриншот со сторис instagram.com/tonya_matvienko

"Тепло на душе, когда приглашают, чтобы вдохновить украинцев за границей. Благодарна посольству Украины в ОАЭ за поддержку! Спасибо за гостеприимство", — написала Тоня.

Матвиенко исполняла самые известные свои песни вживую, среди которых была и "Сік землі". А на бис певица спела "Ой, летіли дикі гуси" — песню, которую часто исполняла ее покойная мама. Исполнительница призналась, что мамина песня далась ей тяжело.

 

Тоня Матвиенко
Скриншот со сторис instagram.com/tonya_matvienko

Для выступления Тоня выбрала белое вышитое платье с золотистыми узорами.

 

Скриншот со сторис instagram.com/tonya_matvienko

На следующий день певица показалась на пляже у моря в футболке и лосинах, показав похудевшие ноги.

Напомним, Тоня Матвиенко категорически не хочет рожать детей.

Также мы писали, что Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы, которую она записала перед смертью.

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