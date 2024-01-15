Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием
Тоня Матвиенко только что вернулась из Дубаи и празднует день рождения младшей дочери. Певица показала фото Нины и поздравила ее.
Опубликовала в своем Instagram.
Празднуют дома
Певица Тоня Матвиенко последнюю неделю провела в Арабских Эмиратах, куда ее пригласили выступить на мероприятии для украинцев в честь праздника Крещения.
Кроме работы, в Дубае Тоня отдыхала. Она взяла с собой младшую дочь и они проводили время на пляже. В 8-летие Нины исполнительница опубликовала фото дочери с пляжа и поздравила ее.
"Я тебя так люблю! Тебе сегодня 8 лет. Расти, вдохновляйся, живи! Ты — наше вдохновение", — написала Тоня Матвиенко в сторис.
Однако День рождения дочери решили отпраздновать дома. За день до даты они вернулись в Киев, где за девушками уже заскучал папа — Арсен Мирзоян. Он встретил жену с цветами.
Тоня также поделилась фото дочери с праздничными шариками, на котором видно, что они уже дома.
Напомним, Тоня Матвиенко выступила в украинском ресторане в Дубае.
Также мы писали, что Тоня Матвиенко категорически не хочет рожать детей.
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