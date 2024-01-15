Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием arrow

Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием

15 января 2024 12:02
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 8-летием
Тоня Матвиенко с покойной мамой и младшей дочерью. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Тоня Матвиенко только что вернулась из Дубаи и празднует день рождения младшей дочери. Певица показала фото Нины и поздравила ее.

Опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Празднуют дома

Певица Тоня Матвиенко последнюю неделю провела в Арабских Эмиратах, куда ее пригласили выступить на мероприятии для украинцев в честь праздника Крещения.

Кроме работы, в Дубае Тоня отдыхала. Она взяла с собой младшую дочь и они проводили время на пляже. В 8-летие Нины исполнительница опубликовала фото дочери с пляжа и поздравила ее.

 

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я тебя так люблю! Тебе сегодня 8 лет. Расти, вдохновляйся, живи! Ты  наше вдохновение", — написала Тоня Матвиенко в сторис.

Однако День рождения дочери решили отпраздновать дома. За день до даты они вернулись в Киев, где за девушками уже заскучал папа — Арсен Мирзоян. Он встретил жену с цветами.

 

Скриншот со сторис instagram.com/tonya_matvienko

Тоня также поделилась фото дочери с праздничными шариками, на котором видно, что они уже дома.

 

Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Напомним, Тоня Матвиенко выступила в украинском ресторане в Дубае.

Также мы писали, что Тоня Матвиенко категорически не хочет рожать детей.

дети
День рождения
Тоня Матвиенко
украинские звезды
Арсен Мирзоян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме