Топ-10 самых страшных фильмов 2023 года
Стало известно, какие фильмы ужасов 2023 оказались самыми страшными. Каждая лента заставляет кровь остыть.
Об этом пишет Variety .
1. Skinamarink
Это дебютный полнометражный фильм Кайла Эдварда Болл. Лента посвящена страхам, с которыми сталкиваются дети, когда взрослеют. История рассказывает о двух малышах, которые проснулись ночью. Оказалось, что их отец исчез вместе с окнами и дверями по всему дому.
2. Говори ко мне
Героиня Мия пытается пережить странную смерть своей матери. Она попадает на вечеринку, куда приносят забальзамированную руку "медиума". Подростки словно общаются с помощью этого артефакта с загробным миром и все это снимают на телефоны. Мия тоже захотела попробовать, чтобы узнать, что произошло с ее мамой.
3. Когда скрывается зло
Два брата Педро и Хайме сильно ошиблись. Они выпустили демона в сельскую местность. Мужчины поняли, что происходит и попытаются спасти людей. Выйдет ли у них?
4. Все страхи Бо
Фильм рассказывает об отшельнике Бо. Он опасается общественного мира. Все же он решает выйти из дома, чтобы посетить мать, однако поездка превращается в проблему. По пути герой переживает все свои страшные сценарии, которые только мог представить.
5. Безграничный бассейн
Романтик Джеймс вместе с супругой во время отпуска решает прогуляться за пределы курорта. Оказывается, что там совсем другой мир. Пара попадает в аварию и оказывается в самом плохом фильме ужасов.
6.Восстание зловещих мертвецов
Этот фильм продолжает франшизу "Зловещих мертвецов". 5 часть рассказывает о двух сестрах, которые с детства почти не общались. Когда, наконец, появилась возможность, им препятствуют демоны.
7. День благодарения
Сюжет фильма охватывает события после Дня благодарения. В тихом городке люди спокойно жили. В один день все изменилось — появился "мститель" в шляпе, который начал убивать людей. Удастся ли кому-то выжить?
8. В коже моей матери
После окончания Второй мировой войны состоятельная семья, проживающая на Филиппинах, попадает в ловушку. Здоровье матери ухудшается и потому младшая дочь пытается ее спасти. Девушка обращается к лесной фее...
9. Deliver us
В фильме одна монахиня утверждает о своем непорочном зачатии. Ватикан обеспокоен. Римский Папа отправляет группу священников для расследования, ведь существует древнее пророчество о том, что если женщина родит близнецов, один будет мессией, а другой антихристом.
10. Никто тебя не спасет
Тема отшельника не оставляет мнения режиссеров. В этом фильме женщина, предпочитающая одиночество, встречает странные создания. К ней в дом пришли пришельцы. Героиня страдает тревожным расписанием, поэтому ей невероятно трудно справиться с гостями.
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