Топ-10 самых страшных фильмов 2023 года

Фильм "Говори со мной". Фото: стопкадр фильма

Стало известно, какие фильмы ужасов 2023 оказались самыми страшными. Каждая лента заставляет кровь остыть.

Об этом пишет Variety .

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1. Skinamarink

Это дебютный полнометражный фильм Кайла Эдварда Болл. Лента посвящена страхам, с которыми сталкиваются дети, когда взрослеют. История рассказывает о двух малышах, которые проснулись ночью. Оказалось, что их отец исчез вместе с окнами и дверями по всему дому.

2. Говори ко мне

Героиня Мия пытается пережить странную смерть своей матери. Она попадает на вечеринку, куда приносят забальзамированную руку "медиума". Подростки словно общаются с помощью этого артефакта с загробным миром и все это снимают на телефоны. Мия тоже захотела попробовать, чтобы узнать, что произошло с ее мамой.

3. Когда скрывается зло

Два брата Педро и Хайме сильно ошиблись. Они выпустили демона в сельскую местность. Мужчины поняли, что происходит и попытаются спасти людей. Выйдет ли у них?

4. Все страхи Бо

Фильм рассказывает об отшельнике Бо. Он опасается общественного мира. Все же он решает выйти из дома, чтобы посетить мать, однако поездка превращается в проблему. По пути герой переживает все свои страшные сценарии, которые только мог представить.

5. Безграничный бассейн

Романтик Джеймс вместе с супругой во время отпуска решает прогуляться за пределы курорта. Оказывается, что там совсем другой мир. Пара попадает в аварию и оказывается в самом плохом фильме ужасов.

6.Восстание зловещих мертвецов

Этот фильм продолжает франшизу "Зловещих мертвецов". 5 часть рассказывает о двух сестрах, которые с детства почти не общались. Когда, наконец, появилась возможность, им препятствуют демоны.

7. День благодарения

Сюжет фильма охватывает события после Дня благодарения. В тихом городке люди спокойно жили. В один день все изменилось — появился "мститель" в шляпе, который начал убивать людей. Удастся ли кому-то выжить?

8. В коже моей матери

После окончания Второй мировой войны состоятельная семья, проживающая на Филиппинах, попадает в ловушку. Здоровье матери ухудшается и потому младшая дочь пытается ее спасти. Девушка обращается к лесной фее...

9. Deliver us

В фильме одна монахиня утверждает о своем непорочном зачатии. Ватикан обеспокоен. Римский Папа отправляет группу священников для расследования, ведь существует древнее пророчество о том, что если женщина родит близнецов, один будет мессией, а другой антихристом.

10. Никто тебя не спасет

Тема отшельника не оставляет мнения режиссеров. В этом фильме женщина, предпочитающая одиночество, встречает странные создания. К ней в дом пришли пришельцы. Героиня страдает тревожным расписанием, поэтому ей невероятно трудно справиться с гостями.

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