ТОП-5 самых плохих фильмов года по версии кинокритиков Variety

Кадр из фильма "Супер Майк: Последний танец". Фото: Google

Декабрь — традиционный месяц, когда подводят итоги в разных сферах. И шоу-бизнес не исключение. Также популярными остаются антирейтинги. Известные кинокритики Оуэн Глейберман и Питер Дебрюдж назвали пятерку худших фильмов в этом году.

Об этом пишет издание Variety, с которым часто сотрудничают вышеупомянутые эксперты.

Читайте также:

К тебе или ко мне

Главные роли в американской романтической комедии от Netflix сыграли Риз Уизерспун и Эштон Кутчер. Они превратились в лучших друзей, решивших поменяться домами на неделю.

"Это как несколько плохих фильмов, свернутых в один, с романтической кульминацией (разворачивающейся в аэропорту), которая похожа на эпизод терапии для пар. В "К тебе или ко мне" весь мир — это романтический комикс. Мы просто содрогаемся от этого", — написали Оуэн и Питер.

Супер Майк: Последний танец (США)

Комедийная драма является продолжением фильмов, вышедших в 2012 и 2015 годах. Они собрали в мировом прокате около 300 млн долларов. О желании снять новый фильм объявили в ноябре 2021 года. Режиссер Стивен Содерберг и сценарист Рид Каролин, вместе работавшие над первым фильмом, вернулись к проекту.

Сначала на одну из ведущих ролей утвердили Тэнди Ньютон. Впоследствии она выбыла, а ее место заняла Сальма Хайек. Главную роль бессменно играет Ченнинг Татум.

Астероид-Сити

Фильм снят по сценарию, режиссуре и совместному продюсированию Веса Андерсона. Премьера состоялась в мае на Каннском кинофестивале. По сюжету в театре разыгрывают фантастическую телевизионную пьесу. Жизнь актеров оказывается связанной с приключениями их персонажей в вымышленном городке Астероид-Сити, оказавшемся на карантине.

"В этом фантастическом произведении поддельного дизайна пустынного кактуса и грибного облака, Андерсон утраивает свой фетишистский, но удручающий способ создания истории, даже как его самые страстные поклонники поталивают их преданность идее, что он каким-то образом выражает особую человечность", — пишут кинокритики.

Миссия Стоун

Шпионский боевик, снятый Томом Гарпером по сценарию Грега Руки и Эллисон Шредер. В фильме сыграли Галь Гадот, Софи Оконедо и Джейми Дорнан.

По сюжету главная героиня, Рэйчел Стоун — агент тайной миротворческой организации. Она единственная женщина, стоящая на пути хакера, пытающейся похитить мощное оружие под названием "Сердце".

Призрачные

Фильм режиссера Декстера Флетчера в жанре приключенческого романтического экшна от Apple TV+. В главных ролях снялись Крис Эванс, Ана де Армас и Эдриен Броуди.

Коул, честный и добрый парень, влюбляется в загадочную Сэди, но делает шокирующее открытие: она секретный агент. Прежде чем они успевают пойти на второе свидание, Коул и Седи уходят, чтобы спасти мир.

"Наихудшим жанром, который сейчас является благодаря эпохе стримингового вещания, является романтическая комедия о шпионаже, построенная на слишком большом бюджете", — подытожили кинокритики.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Бриджертоны".