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Топ-5 самых ожидаемых премьер этим летом

5 июня 2024 09:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Что посмотреть в кинотеатре этим летом — видео
Сериал "Дом дракона". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Летом кинофаны будут довольны. Ведь многие франшиз найдут свое продолжение, а поклонники супергероев вдоволь посмеются над новым фильмом о Дедпуле.

Редакция Новости.LIVE собрали анонсы лета.

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Забери меня на Луну

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"Яремчук: Бесподобный мир красоты"

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Документальный фильм о Назария Яремчука — певца и Героя Украины. Фильм был создан из эксклюзивных воспоминаний близких исполнителя и выдающихся деятелей культуры, а также из личных дневников. В ленте расскажут о его нелегком пути и жестоких репрессиях со стороны властей — победа на конкурсе "Песня-71", политические преследования КГБ, гибель друга Владимира Ивасюка, выступления в Чернобыле и Афганистане.

Напомним, режиссеры хотят экранизировать приключенческий роман "Тореадоры из Васюковки".

Также украинскую актрису Виталину Библив выгнали из кинотеатра — что произошло.

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